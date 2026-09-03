Vicenza, UFFICIALE: dagli svincolati arriva Bagheria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Pesca dagli svincolati il Vicenza per un rinforzo tra i pali. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato l’arrivo del portiere Fabrizio Bagheria, che ha firmato un contratto che lo lega ai biancorossi fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Fabrizio Bagheria, fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, nel corso della sua carriera Fabrizio ha maturato esperienze significative in Serie C con RenatePro Sesto e Recanatese, confermandosi come profilo affidabile e in costante crescita. Nella stagione 2024/2025 ha poi militato in Serie B tra le fila del Modena, arricchendo il proprio percorso di crescita. Benvenuto a Vicenza, Fabrizio”!

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