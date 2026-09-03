Sudtirol, Fink: «Dobbiamo credere nelle qualità dei nostri giovani. Mercato? Sarà il campo a parlare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Dopo la chiusura del calciomercato, ha parlato in conferenza stampa il direttore tecnico del Sudtirol, Hannes Fink, facendo il punto sull’operato del club ed esponendo la sua fiducia nei confronti della squadra e dei più giovane che ne fanno parte.

«All’interno del vivaio disponiamo di altri profili interessanti, tra cui Brik e Schrott, ma non solo – ha spiegato il dt -. La fiducia concessa loro deve essere autentica e costante, anche nei momenti di difficoltà».


Fink ha poi aggiunto: «L’esperienza maturata con Kofler deve insegnarci quanto sia importante proteggere i giovani, evitare giudizi prematuri e concedere loro il tempo necessario. Se vogliamo creare patrimonio sportivo, dobbiamo essere i primi a credere nelle qualità e nelle prospettive dei nostri ragazzi»

Il direttore tecnico dei tirolesi ha inoltre fatto il punto sul mercato svolto: «Sono stati mesi particolarmente intensi, durante i quali abbiamo lavorato per tradurre concretamente le indicazioni della società. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso,  particolare Matteo Lovisa, per l’impegno e la disponibilità dimostrati quotidianamente. Sarà ora il campo a stabilire la qualità del lavoro svolto»

Infine, Fink fa un proclamo alla piazza biancorossa: «La squadra è giovane e, proprio per questo, necessita di un ambiente positivo, capace di sostenerla e accompagnarla nel suo processo di crescita»

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