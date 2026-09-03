Palermo-Mantova: i convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

In vista del match di oggi al “Barbera” tra Palermo e Mantova, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il tecnico biancorosso, Francesco Modesto, ha diramato la lista dei 24 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Una sfida importante per i lombardi che, dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, proveranno a raggiungere gli ottavi di finale della competizione.

Questi i convocati biancorossi:


PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi

DIFENSORI: Tomasevic, Del Lungo, Castellini, Cella, Marai, Benaissa, Kospo

CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Kouda, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva

ATTACCANTI: Gliozzi, Cajazzo, Ruocco, Chinetti, Vlahovic

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