Coppa Italia, Palermo show al Barbera: batte 5-2 il Mantova e vola agli ottavi contro il Bologna

Il Palermo soffre, reagisce e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Al Renzo Barbera i rosanero di Filippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al termine di una gara ricca di emozioni e ora affronteranno il Bologna nel prossimo turno.

Dopo un primo tempo chiuso sul doppio vantaggio, il Palermo si fa rimontare in appena dieci minuti della ripresa, ma trova la forza di riprendersi la partita con Pohjanpalo e la chiude nel finale con Johnsen.





Primo tempo: Strefezza e Palumbo indirizzano la gara

L’avvio è tutto di marca rosanero. Il Palermo parte con grande intensità e all’8′ sblocca il risultato: Gomes serve Strefezza in area, il numero 7 controlla e da posizione defilata lascia partire un sinistro che supera Bardi per l’1-0, prima rete in maglia rosanero.

La squadra di Inzaghi continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, prima con Vavassori e poi con Palumbo dalla distanza. Il Mantova, però, cresce con il passare dei minuti e mette in difficoltà la difesa palermitana. Fortin è decisivo al 38′ con una grande parata su Ignacchitti, mentre al 45′ Gliozzi trova il gol del pareggio, annullato però dal Var per fuorigioco.

Nel recupero arriva l’episodio che cambia il finale di tempo: Vavassori conquista un calcio di rigore e Palumbo dal dischetto non sbaglia, firmando il 2-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Ripresa folle: il Mantova rimonta, poi il Palermo chiude i conti

Il secondo tempo si apre con due cambi per il Mantova e uno per il Palermo, con l’ingresso di Johnsen al posto di Strefezza. I rosanero sfiorano subito il tris con Gomes, ma Bardi salva.

Nel giro di tre minuti, però, la partita cambia volto. Al 52′ Ruocco accorcia le distanze, mentre al 55′ Kouda firma il clamoroso 2-2, gelando il Barbera.

Inzaghi corre ai ripari con un triplo cambio, inserendo Pohjanpalo, Peda ed Hernani. Le mosse danno subito i loro frutti: al 70′ Johnsen serve Pohjanpalo, che da pochi passi realizza il tap-in del nuovo vantaggio rosanero.

Il Mantova prova a reagire fino agli ultimi minuti, ma il Palermo resiste e all’89’ mette il sigillo definitivo: Vavassori serve ancora Johnsen, che a porta vuota non sbaglia e firma il 4-2. Nel finale ancora show di Pohjanpalo che firma una doppietta facile e schianta il Mantova.

Il triplice fischio fa esplodere il Renzo Barbera: il Palermo vola agli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, dove troverà il Bologna.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 2′ – Il Mantova continua ad attaccare, Fortin sicuro blocca palla.

90′ – assegnati 6′ di recupero

89′ – GOOOOOOL PALERMO!!!! Johnsen viene servito da Vavassori e a porta vuota non sbaglia e segna.

85′ – Il Mantova va all’attacco: Gliozzi riceve in area e calcia, il tiro è troppo angolato e finisce fuori.

82′ – Occasione sprecata per il Palermo: Bozzolan guida il contropiede, entra in area e temporeggia finchè non perde palla.

79′ – Ignacchitti alla battuta, calcia verso l’area la palla viene deviata ma Fortin la blocca con sicurezza.

78′ – Il Mantova conquista un calcio di punizione:

77′ – Cambia il Mantova: esce Del Lungo, entra Tomasevic.

72′ – Altro cambio per Inzaghi: Gomes lascia il posto a Segre. ,

70′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo riporta in vantaggio i suoi grazie al tap-in vincente con Johnsen.

67′ – Palermo a caccia del colpo vincente per tornare avanti: ci prova anche Hernani da fuori area, ma la conclusione è troppo debole.

65′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Hernani la mette in mezzo, Bardi la para e va in angolo. Ma l’arbitro assegna rimessa.

61′ – Triplo cambio per il Palermo, Inzaghi tenta di dare una scossa mandando in campo: Pohjanpalo, Peda ed Hernani al posto di Gabrielloni, Magnani e Palumbo.

58′ – Palumbo alla battuta, la mette in mezzo: Gabrielloni trova il gol, ma l’arbitro fischia fallo. Tutto annullato.

57′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione.

55′ – Mantova ancora in gol, Kouda pareggia i conti. Palermo in bambola.

52′ – Il Mantova accorcia le distanze con Ruocco.

48′ – Occasione per il Palermo. Gomes parte in contropiede, possibilità di passaggio a Gabrielloni, ma decide di fare tutto da solo: calcia di destro, ma Baldi si stende e la respinge.

46′ – Cambio anche per Inzaghi: Johnsen prende il posto di Strefezza.

46′ – Doppio cambio per il Mantova: escono Cajazzo e Chinetti, entrano Silva e Ruocco.

PRIMO TEMPO

45′ + 5′ – Duplice fischio, finisce il primo tempo.

45’+4 – GOOOOL PALERMO! Palumbo dal dischetto raddoppia.

45’+3′ – RIGORE PER IL PALERMO PER FALLO SU VAVASSORI.

45′ – Assegnati 4′ di recupero

45′ – Il Mantova pareggia: ma dopo un controllo al Var la rete viene annullata per fuorigioco.

41′ – Ammonito Ilie per proteste.

38′ – Grande parata di Fortin, che nega a Ignacchitti il gol del pari.

32′ – Il Mantova prova a reagire: Gliozzi viene servito ancora in area, tenta il pallonetto per spiazzare Fortin, ma finisce alta sopra la traversa.

27′ – Calcio d’angolo per il Palermo: sugli sviluppi la palla arriva a Strefezza che da solo in mezzo all’area calcia ma colpisce in pieno un avversario.

25′ – Cooling break.

23′ – Brividi per la difesa rosanero: Ilie crossa dalla sinistra e Gliozzi, proprio davanti a Fortin, manca di testa la palla che probabilmente avrebbe pareggiato i conti.

20 – Palermo ad un passo dal raddoppio: contropiede rosanero guidato da Estevez, una volta davanti l’area mette in mezzo per Vavassori che calcia ma la palla finisce addosso a Bardi.

13′ – Primo cambio per il Mantova: Trimboli si fa male e viene sostituito da Kouda.

12′ – Palermo ancora pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Palumbo calcia da fuori area, ma Bardi non si lascia sorprendere.

10 – Rosa arrembanti soprattutto dopo il gol: Vavassori ci prova calciando di destro da dentro l’area, il portiere del Mantova la mette in angolo.

8′ – GOOOOOL PALERMO! Strefezza firma la sua prima rete rosanero. Il numero 7 viene servito in area da Gomes, e da posizione defilata calcia un sinistro che supera Bardi.

3′ – I padroni di casa provano a rendersi pericolosi, gli ospiti si difendono bene.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-1-2): Fortin; Cassandro, Magnani (Dal 61′ Peda), Barba, Bozzolan; Palumbo (Dal 61′ Hernani), Gomes (C), Estevez; Strefezza (Dal 46′ Johnsen); Vavassori, Gabrielloni (Dal 61′ Pohjanpalo). A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Segre, Ranocchia, Bani, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

MANTOVA: Bardi; Ilie, Cella, Del Lungo; Cajazzo (Dal 46′ Ruocco), Trimboli (C) (Dal 13′ Kouda), Ignacchiti, Castellini, Benaissa; Gliozzi, Chinetti (Dal 46′ Silva). A disposizione: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Longonda, Wieser, Keita, Ruocco, Paoletti, Marai, Silva, Kospo, Kouda, Vlahovic. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Di Marco (Ciampino). Primo assistente: Belsanti (Bari). Secondo assistente: Giuggioli (Grosseto). Quarto ufficiale: Fourneau (Roma 1). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Aureliano (Bologna).

MARCATORI: Strefezza al 9′, Palumbo 45’+4′, Ruocco 52′, Pohjanpalo 70′, Johnsen 89′

NOTE: ammoniti Ilie, Gabrielloni, Ruocco