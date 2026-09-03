Palermo-Mantova 5-2, rosanero agli ottavi di Coppa Italia: la fotogallery del match

Il Palermo batte 5-2 il Mantova al Renzo Barbera e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà in trasferta il Bologna. Una partita ricca di gol e continui cambi di scenario, con la squadra di Filippo Inzaghi capace di imporsi dopo essere stata raggiunta sul 2-2 nella ripresa.

I rosanero sbloccano la gara dopo appena nove minuti con Strefezza, che riceve quasi sul fondo, rientra sul sinistro e supera Bardi sul primo palo. Vavassori va poi due volte vicino al raddoppio, trovando la risposta del portiere avversario. Nel finale di primo tempo il Mantova cresce e trova anche la rete con Gliozzi, annullata dal Var per fuorigioco. Nel recupero arriva invece il 2-0: Vavassori conquista un calcio di rigore e Palumbo trasforma dal dischetto.





La ripresa cambia rapidamente volto. Al 52’ Ruocco accorcia le distanze con un destro dal limite e appena tre minuti dopo Kouda firma il 2-2. Il Palermo reagisce: Hernani colpisce la traversa al 67’, quindi al 70’ Pohjanpalo, servito da Johnsen al termine di un contropiede, riporta avanti i rosanero.

Nel finale la squadra di Inzaghi dilaga. All’89’ Pohjanpalo lancia Segre, che serve Johnsen per il 4-2. Dopo un salvataggio sulla linea di Barba, al 95’ arriva anche il definitivo 5-2 di Pohjanpalo, che approfitta dell’azione nata dal pressing di Vavassori su Bardi e mette il sigillo sulla qualificazione.