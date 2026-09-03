Palermo, Osti: «Soddisfatti per il mercato svolto. Gyasi? Non c’erano i tempi per sostituirlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Al termine della gara di Coppa Italia vinta 5-2 contro il Mantova, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti è intervenuto in conferenza stampa. Il dirigente rosanero ha commentato il successo del Barbera, soffermandosi anche sul mercato appena concluso.

«Del mercato che si è concluso sono soddisfatto. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e lo abbiamo fatto anche con largo anticipo, dando a Pippo Inzaghi una squadra già pronta e competitiva sin dal ritiro. Sono molto contento e devo ringraziare il City per il sostegno, a tutti i livelli, che mi ha dato durante il mercato».


Osti ha poi spiegato la situazione legata a Gyasi, accostato all’Ascoli nelle ultime ore della sessione: «Per esperienza ho sempre cercato, quando ho avuto possibilità e mezzi, di programmare il mercato molto prima della chiusura, come successo quest’anno. Il fatto che l’Ascoli si sia svegliato la mattina dell’ultimo giorno chiedendo Gyasi mi ha portato a ritenere che non ci fossero i tempi tecnici per la sostituzione. Quindi il discorso con loro non si è concluso».

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