Corriere dello Sport: “Osti: «Soddisfatto del mercato. Gyasi? L’Ascoli si è svegliato l’ultimo giorno»”

La qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, ma anche un mercato chiuso appena tre giorni prima e che continua a far discutere. Nel post partita di Palermo-Mantova, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto in sala stampa e ha tracciato il bilancio della campagna acquisti estiva. A riportare le sue dichiarazioni è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

«Sono soddisfatto, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e lo abbiamo fatto con largo anticipo dando a Inzaghi una squadra già pronta e competitiva fin dal ritiro estivo», ha spiegato Osti.





Il direttore sportivo ha quindi sottolineato il ruolo avuto dalla proprietà: «Sono molto contento e devo anche ringraziare il City Group per il sostegno a tutti i livelli che mi ha fornito in tutte le fasi del mercato».

Osti spiega il mancato trasferimento di Gyasi

Uno dei temi affrontati è stato il trasferimento di Emanuel Gyasi all’Ascoli, saltato nelle ultime ore della sessione.

Osti, nelle parole riportate dal Corriere dello Sport, ha fornito la propria versione: «Ho sempre cercato di programmare le operazioni prima della chiusura delle sessioni di mercato. L’Ascoli si è svegliato l’ultimo giorno chiedendo Gyasi e ho ritenuto che non ci fossero i tempi tecnici né per la sua partenza né per l’acquisto di un sostituto del giocatore».

Una spiegazione che arriva dopo le indiscrezioni circolate sul mancato passaggio del calciatore alla società marchigiana e chiarisce la posizione del direttore sportivo rosanero.

Inzaghi: “Quel blackout non mi è piaciuto”

Dopo Osti è intervenuto Pippo Inzaghi, che ha spostato l’attenzione sul 5-2 conquistato contro il Mantova. Il tecnico non ha nascosto il fastidio per i minuti nei quali i lombardi sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio.

«Quel blackout durante il quale abbiamo subito i due gol non mi è piaciuto – ha sottolineato Inzaghi – dobbiamo capire che la B è questa e che se rallenti un attimo rischi di prendere, appunto, quelle due reti».

Un aspetto sul quale il Palermo dovrà lavorare: «È un aspetto che dobbiamo risolvere ma, onestamente, la squadra poi si è ripresa molto bene e i gol fatti lo dimostrano».

Il bilancio complessivo della serata rimane comunque positivo: «La prestazione è stata ottima e ho ricevuto dai miei giocatori le risposte che cercavo».

Modesto: “Dovevamo avere più testa”

Di umore differente Francesco Modesto. Il tecnico del Mantova riconosce la buona prova della propria squadra ma non nasconde il rammarico per la gestione della partita dopo essere riusciti a recuperare due reti al Palermo.

«C’è anche rammarico perché la squadra ha fatto una buona prestazione. Non era semplice recuperare due gol al Palermo e abbiamo pagato, forse, l’euforia e l’energia dei diversi ragazzi presenti in organico».

Per Modesto è mancata soprattutto la gestione dei momenti decisivi: «Ci voleva, a questo proposito, più testa e più gestione. Dovevamo essere più equilibrati e leggere meglio i momenti».