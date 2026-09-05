Corriere dello Sport: “Si ferma Peda. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
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Palermo e Sampdoria si preparano alla sfida di lunedì alle 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, mentre Bernardo Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

Davanti a Perin, il Palermo dovrebbe schierare Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti Palumbo è favorito su Hernani. Strefezza e Johnsen agiranno sugli esterni alle spalle di Pohjanpalo.


Da monitorare la situazione di Peda, alle prese con una distorsione alla caviglia e in dubbio. Il Corriere dello Sport lo inserisce, insieme a Joronen, tra gli indisponibili.

Sampdoria, Corradi con la panchina corta

Dall’altra parte, Corradi deve fare i conti con diverse assenze. Davanti a Vindahl, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi. A centrocampo spazio a Henderson, Abildgaard e Makoumbou, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Depaoli nel tridente con Tutino e Sinani.

La Sampdoria avrà una panchina particolarmente corta: sono indisponibili Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov e Viti, mentre Mbabu è squalificato.

Le probabili formazioni e le panchine

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.
Indisponibili: Joronen, Peda.
Squalificati: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Depaoli.
Allenatore: Corradi.
A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Insigne, Begic, Verschaeren.
Indisponibili: Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov, Viti.
Squalificati: Mbabu.

La gara sarà diretta da Marchetti di Ostia, con Mondin e Fontani assistenti. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar. Diretta televisiva su Dazn.

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