Corriere dello Sport: “Si ferma Peda. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Palermo e Sampdoria si preparano alla sfida di lunedì alle 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, mentre Bernardo Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

Davanti a Perin, il Palermo dovrebbe schierare Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti Palumbo è favorito su Hernani. Strefezza e Johnsen agiranno sugli esterni alle spalle di Pohjanpalo.





Da monitorare la situazione di Peda, alle prese con una distorsione alla caviglia e in dubbio. Il Corriere dello Sport lo inserisce, insieme a Joronen, tra gli indisponibili.

Sampdoria, Corradi con la panchina corta

Dall’altra parte, Corradi deve fare i conti con diverse assenze. Davanti a Vindahl, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi. A centrocampo spazio a Henderson, Abildgaard e Makoumbou, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Depaoli nel tridente con Tutino e Sinani.

La Sampdoria avrà una panchina particolarmente corta: sono indisponibili Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov e Viti, mentre Mbabu è squalificato.

Le probabili formazioni e le panchine

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Peda.

Squalificati: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Depaoli.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Insigne, Begic, Verschaeren.

Indisponibili: Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov, Viti.

Squalificati: Mbabu.

La gara sarà diretta da Marchetti di Ostia, con Mondin e Fontani assistenti. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar. Diretta televisiva su Dazn.