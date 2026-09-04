Serie A: Genoa-Como 1-3 all’intervallo, rimonta dei lariani

Un primo tempo ricco di emozioni al Ferraris, dove il Como va negli spogliatoi avanti 3-1 sul Genoa al termine di una frazione giocata a ritmi elevati e caratterizzata da una clamorosa rimonta degli ospiti.

Il Genoa parte con personalità e, dopo i primi minuti di studio, trova il vantaggio al 19’. Milutin Osmajic si inserisce con grande tempismo in area e raccoglie un cross, riuscendo a colpire verso l’angolino basso di sinistra. Una conclusione precisa che non lascia scampo a Justin Bijlow e porta i rossoblù sull’1-0.





Il Como non accusa il colpo e continua a manovrare con ordine, affidandosi a un possesso palla fatto di scambi rapidi. La reazione è immediata e al 25’ arriva il pareggio, con una giocata individuale di Martin Baturina. Il trequartista riceve palla, avanza di qualche metro e lascia partire un’autentica sassata dalla distanza che si infila nell’angolino basso alla destra di Bijlow. È 1-1.

Il pareggio dà ulteriore fiducia alla squadra ospite, che appena cinque minuti più tardi completa il sorpasso. Al 30’ Assane Diao si trova nel posto giusto al momento giusto: il pallone gli arriva dopo un rimpallo all’interno dell’area e l’attaccante non sbaglia, battendo Bijlow con una conclusione rasoterra centrale. Il Como ribalta così il risultato in appena undici minuti.

Il Genoa prova a reagire e al 33’ Marcandalli tenta di innescare un compagno, mentre poco dopo Baldanzi cerca la conclusione dal limite trovando però una buona risposta della difesa ospite.

Il Como, però, è in totale controllo e al 40’ piazza anche il colpo del 3-1. Una splendida azione personale di Yan Couto permette al brasiliano di servire Nico Paz, che si presenta alla conclusione e lascia partire una botta imparabile verso l’incrocio dei pali di destra. Un gol di grande qualità che manda in visibilio la panchina lariana e porta il Como sul doppio vantaggio.

Nel finale il Genoa non riesce a costruire una vera occasione per riaprire la partita. Il Como gestisce il possesso, abbassa i ritmi e arriva all’intervallo con un vantaggio importante.

Dopo 45+2 minuti, dunque, Genoa-Como è 1-3. Rossoblù avanti al 19’ con Osmajic, poi la reazione devastante del Como: Baturina, Diao e Nico Paz firmano tre reti in quindici minuti e ribaltano completamente l’inerzia dell’incontro.

Al Genoa servirà una ripresa di grande intensità per rientrare in partita. Il Como, invece, può ripartire da un primo tempo praticamente perfetto e da un attacco capace di colpire con qualità e rapidità.