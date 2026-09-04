Palermo-Sampdoria, il Barbera si riempie: già 26.578 presenze
Cresce l’attesa per Palermo-Sampdoria. Il Renzo Barbera si prepara a offrire un’altra importante cornice di pubblico: il Palermo ha infatti comunicato che per la sfida contro i blucerchiati si è già raggiunta quota 26.578 presenze.
Un numero che comprende anche gli abbonati e che conferma la grande partecipazione del pubblico rosanero in vista del prossimo appuntamento casalingo.
Considerata l’affluenza prevista, il club ha invitato i sostenitori ad arrivare con largo anticipo: «Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara».
Il Barbera, dunque, si prepara ancora una volta a riempirsi per accompagnare il Palermo nella sfida contro la Sampdoria.