Palermo-Sampdoria, il Barbera si riempie: già 26.578 presenze

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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Cresce l’attesa per Palermo-Sampdoria. Il Renzo Barbera si prepara a offrire un’altra importante cornice di pubblico: il Palermo ha infatti comunicato che per la sfida contro i blucerchiati si è già raggiunta quota 26.578 presenze.

Un numero che comprende anche gli abbonati e che conferma la grande partecipazione del pubblico rosanero in vista del prossimo appuntamento casalingo.


Considerata l’affluenza prevista, il club ha invitato i sostenitori ad arrivare con largo anticipo: «Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara».

Il Barbera, dunque, si prepara ancora una volta a riempirsi per accompagnare il Palermo nella sfida contro la Sampdoria.

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