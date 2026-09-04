Coppa Italia, multa al Palermo dopo il Mantova: ammenda da 3 mila euro

Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 3.000 euro al Palermo in seguito alla gara di Coppa Italia contro il Mantova, vinta 5-2 dai rosanero e valida per i sedicesimi di finale della competizione.

Il provvedimento è contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 settembre 2026. La sanzione è stata comminata al club rosanero «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica». L’ammenda è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.





Nessuna sanzione per il materiale pirotecnico

Nel comunicato viene inoltre specificato che, durante le gare dei sedicesimi, i sostenitori di Cagliari, Palermo e Torino hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Il Giudice Sportivo, considerate le circostanze previste dall’articolo 29 del CGS, ha però deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle tre società per questi comportamenti.

Prima ammonizione per Gabrielloni

C’è anche un provvedimento riguardante un calciatore del Palermo. Alessandro Gabrielloni ha ricevuto la prima sanzione per comportamento non regolamentare in campo.

Per quanto riguarda il Mantova, prima ammonizione per Rares Andrei Ilie, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, e per Francesco Ruocco, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.