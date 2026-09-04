Gazzetta dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Pohjanpalo decisivo, 7,5. Inzaghi da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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Il Palermo batte 5-2 il Mantova e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport il migliore dei rosanero è Pohjanpalo con 7,5. Voto 7 anche a Johnsen e Inzaghi.

Palermo, i voti


Fortin 6
Cassandro 5,5
Magnani 5,5
Peda (dal 16’ st) 6
Barba 6
Bozzolan 6
Estevez 6,5
Gomes 5,5
Segre (dal 28’ st) 6,5
Strefezza 6,5
Johnsen (dal 1’ st) 7
Palumbo 6
Hernani (dal 16’ st) 6,5
Vavassori 6
Gabrielloni 5,5
Pohjanpalo (dal 16’ st) 7,5
Inzaghi (all.) 7

Mantova, i voti

Bardi 5
Del Lungo 5
Tomasevic (dal 32’ st) 6
Cella 5
Castellini 4,5
Cajazzo 5,5
Ruocco (dal 1’ st) 6,5
Trimboli sv
Kouda (dal 15’ pt) 6,5
Ignacchiti 6
Benaissa 6
Chinetti 5
Silva (dal 1’ st) 6,5
Ilie 6,5
Gliozzi 6
Vlahovic (dal 15’ st) 5,5
Modesto (all.) 5,5

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