Gazzetta dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Pohjanpalo decisivo, 7,5. Inzaghi da 7”

Il Palermo batte 5-2 il Mantova e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport il migliore dei rosanero è Pohjanpalo con 7,5. Voto 7 anche a Johnsen e Inzaghi.

Palermo, i voti





Fortin 6

Cassandro 5,5

Magnani 5,5

Peda (dal 16’ st) 6

Barba 6

Bozzolan 6

Estevez 6,5

Gomes 5,5

Segre (dal 28’ st) 6,5

Strefezza 6,5

Johnsen (dal 1’ st) 7

Palumbo 6

Hernani (dal 16’ st) 6,5

Vavassori 6

Gabrielloni 5,5

Pohjanpalo (dal 16’ st) 7,5

Inzaghi (all.) 7

Mantova, i voti

Bardi 5

Del Lungo 5

Tomasevic (dal 32’ st) 6

Cella 5

Castellini 4,5

Cajazzo 5,5

Ruocco (dal 1’ st) 6,5

Trimboli sv

Kouda (dal 15’ pt) 6,5

Ignacchiti 6

Benaissa 6

Chinetti 5

Silva (dal 1’ st) 6,5

Ilie 6,5

Gliozzi 6

Vlahovic (dal 15’ st) 5,5

Modesto (all.) 5,5