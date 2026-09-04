Giornale di Sicilia: Primi lampi di Strefezza. Johnsen, norvegese volante Le pagelle di Palermo-Mantova”

Il Palermo batte 5-2 il Mantova e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia il migliore in campo è Pohjanpalo con 7,5. Voti alti anche per Strefezza, Johnsen e Vavassori, tutti da 7. Inzaghi prende 6,5 dopo aver cambiato dieci uomini rispetto ad Arezzo.

Fortin 6





Bravo a deviare la conclusione di Ignacchiti sulla traversa. Sui due gol può poco, mentre nel finale rischia su una parata semplice. Rimedia su Cella, poi viene salvato da Barba.

Cassandro 6

Partita di sacrificio, con tanti duelli dalla sua parte. È attento e sfrutta bene la propria fisicità, anche se manca qualcosa nella spinta offensiva.

Magnani 5,5

Nel primo tempo è preciso, elegante e dominante nei duelli aerei. Nella ripresa cambia tutto: perde un pallone pericoloso al limite e si fa sorprendere da Ilie nell’azione che riapre la gara. Poco dopo lascia il campo.

Peda 6

Entra subito in partita con un paio di chiusure importanti. Da un suo rinvio nasce l’azione del terzo gol. Si fa male alla caviglia e nel finale viene addirittura spostato in attacco, giocando praticamente da fermo.

Barba 6

Primo tempo senza particolari sbavature, poi attraversa una fase di difficoltà. Nel finale si riscatta con un grande salvataggio che nega il gol a Tomasevic.

Bozzolan 6,5

Una prova positiva da vice Augello. Si fa sentire soprattutto in fase difensiva, concedendo poco, e nel finale sfrutta la propria freschezza per proporsi anche in avanti.

Estevez 6,5

Si piazza davanti alla difesa e svolge un prezioso lavoro da diga. È lui ad alzare per primo il pressing e proprio da un suo recupero su rimessa laterale nasce il gol di Strefezza. Nel finale, dopo l’infortunio di Peda, termina la partita da centrale difensivo.

Gomes 6,5

Parte con la fascia di capitano e dimostra di poter essere utile a questo Palermo. Corre, recupera palloni e trova anche l’assist per Strefezza. Va vicino al gol a inizio ripresa e viene sostituito quando finiscono le energie.

Segre 6,5

Impatto immediato sulla partita. Nell’azione del quarto gol sceglie perfettamente il tempo dell’inserimento e serve Johnsen.

Strefezza 7

Ad Arezzo era stata la traversa a negargli la rete, stavolta trova il suo gol con un sinistro che sorprende Bardi sul primo palo. Si sacrifica anche in fase difensiva e resta negli spogliatoi durante l’intervallo.

Johnsen 7

Alterna giocate di qualità a qualche pallone perso, ma incide ancora. Serve a Pohjanpalo l’assist per il 3-2 e poi realizza il suo terzo gol consecutivo.

Palumbo 6

Deve ancora trovare completamente il ritmo, ma si muove tra trequarti e centrocampo. Gli manca un po’ di lucidità, mentre dal dischetto è freddissimo.

Hernani 6

Fa valere esperienza e fisicità. Va vicinissimo al gol colpendo la traversa direttamente da calcio d’angolo.

Vavassori 7

Sfiora due volte la rete, conquista il rigore trasformato da Palumbo e nel recupero pressa fino a provocare l’azione che permette a Pohjanpalo di segnare il quinto gol. Una prestazione di grande generosità.

Gabrielloni 6

Ingaggia un duello fisico con Cella che termina sostanzialmente in equilibrio. Lascia il campo quando Inzaghi decide di cercare nuovamente il vantaggio.

Pohjanpalo 7,5

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia è l’uomo della partita. Gli bastano pochissimi palloni per essere determinante: sul primo segna, sul secondo dà il via all’azione Segre-Johnsen e sul terzo trova ancora la rete completando la doppietta.

Inzaghi 6,5

Cambia dieci uomini su undici rispetto ad Arezzo e la scelta paga. Incide soprattutto con le sostituzioni: Johnsen, Segre e Pohjanpalo risultano decisivi. Il Palermo centra così la quarta vittoria consecutiva.

Arbitro Di Marco 6

La decisione più complicata viene corretta dal Var. Secondo il Giornale di Sicilia, forse manca un cartellino giallo a Ruocco, ma complessivamente il metro arbitrale è uniforme.