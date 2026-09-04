Strefezza: «Piano piano sto riprendendo la forma. Con un pubblico così siamo uno in più in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 051842

Primo gol con la maglia rosanero e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Gabriel Strefezza, intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il 5-2 del Palermo contro il Mantova, racconta le proprie sensazioni dopo una serata che lo ha visto sbloccare il risultato al Barbera.

L’esterno rosanero sta gradualmente ritrovando la migliore condizione dopo un’estate particolare, trascorsa inizialmente in Grecia.


«Piano piano sto riprendendo la forma perché c’è stata un po’ di complicazione nel ritiro, ero in Grecia e tutto. Però adesso piano piano sto prendendo la fiducia, il fisico, tutto».

“L’importante era passare il turno”

Strefezza guarda soprattutto al risultato ottenuto dalla squadra di Filippo Inzaghi.

«Oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto un po’, però abbiamo fatto una grande partita. L’importante era passare il turno ed è quello che abbiamo fatto».

Il Palermo ha così conquistato la qualificazione e agli ottavi affronterà il Bologna in trasferta.

Strefezza: “Servono i gol di tutti”

A Mediaset, Strefezza affronta anche il tema della distribuzione delle reti all’interno della squadra.

«Certo, servono i gol di tutti, anche dei difensori, dei terzini, di tutti. Però sappiamo che siamo una squadra forte e dobbiamo stare tutti i giorni anche in allenamento, per poi arrivare alla partita e fare la nostra gara».

“Con questo pubblico siamo uno in più”

Infine un pensiero per il pubblico del Barbera, ancora una volta al fianco della squadra.

«Giocare con un pubblico così… siamo anche uno in più in campo. Ci dà una grossissima mano e vogliamo regalare tante gioie ai tifosi».

Per Strefezza, dunque, una serata da ricordare: gol, vittoria e passaggio del turno, mentre il Palermo continua il proprio cammino in Coppa Italia.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-04 051438

Inzaghi: «Molto arrabbiato per il blackout, non voglio più vederlo. Johnsen? Pretendo 10-12 gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (65)

Palermo-Mantova 5-2, gol e spettacolo al Barbera: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (105)

Palermo-Mantova 5-2, rosanero agli ottavi di Coppa Italia: la fotogallery del match

Alessandra Lo Monaco Settembre 3, 2026
IMG_20260903_203300

Palermo-Mantova, Modesto: «Risultato eccessivo. Dovevamo essere più intelligenti nei momenti della gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
IMG_20260903_204605

Palermo-Mantova, Strefezza: «Bello segnare al Barbera. Andremo a Bologna con grande spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
IMG_20260903_203957

Palermo-Mantova, Inzaghi: «Soddisfatti del risultato, ma il blackout di dieci minuti non mi è piaciuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
IMG_20260903_201444

Palermo-Mantova, Osti: «Questa vittoria ci dà autostima. Abbiamo una squadra completa con 21 titolari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
IMG_20260903_201454

Palermo, Osti: «Soddisfatti per il mercato svolto. Gyasi? Non c’erano i tempi per sostituirlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
ESULTANZA STREFE

Coppa Italia, Palermo-Mantova 5-2: le pagelle del match

Rosario Di Stefano Settembre 3, 2026
WhatsApp Image 2026-09-03 at 19.01.45

Coppa Italia, Palermo-Mantova: il dato spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
palumbo gol

Coppa Italia, Palermo show al Barbera: batte 5-2 il Mantova e vola agli ottavi contro il Bologna

Katia Virzì Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (85)

Coppa Italia, Palermo-Mantova: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-04 051842

Strefezza: «Piano piano sto riprendendo la forma. Con un pubblico così siamo uno in più in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 051438

Inzaghi: «Molto arrabbiato per il blackout, non voglio più vederlo. Johnsen? Pretendo 10-12 gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (65)

Palermo-Mantova 5-2, gol e spettacolo al Barbera: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (105)

Palermo-Mantova 5-2, rosanero agli ottavi di Coppa Italia: la fotogallery del match

Alessandra Lo Monaco Settembre 3, 2026
IMG_20260903_203300

Palermo-Mantova, Modesto: «Risultato eccessivo. Dovevamo essere più intelligenti nei momenti della gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026