Strefezza: «Piano piano sto riprendendo la forma. Con un pubblico così siamo uno in più in campo»

Primo gol con la maglia rosanero e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Gabriel Strefezza, intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il 5-2 del Palermo contro il Mantova, racconta le proprie sensazioni dopo una serata che lo ha visto sbloccare il risultato al Barbera.

L’esterno rosanero sta gradualmente ritrovando la migliore condizione dopo un’estate particolare, trascorsa inizialmente in Grecia.





«Piano piano sto riprendendo la forma perché c’è stata un po’ di complicazione nel ritiro, ero in Grecia e tutto. Però adesso piano piano sto prendendo la fiducia, il fisico, tutto».

“L’importante era passare il turno”

Strefezza guarda soprattutto al risultato ottenuto dalla squadra di Filippo Inzaghi.

«Oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto un po’, però abbiamo fatto una grande partita. L’importante era passare il turno ed è quello che abbiamo fatto».

Il Palermo ha così conquistato la qualificazione e agli ottavi affronterà il Bologna in trasferta.

Strefezza: “Servono i gol di tutti”

A Mediaset, Strefezza affronta anche il tema della distribuzione delle reti all’interno della squadra.

«Certo, servono i gol di tutti, anche dei difensori, dei terzini, di tutti. Però sappiamo che siamo una squadra forte e dobbiamo stare tutti i giorni anche in allenamento, per poi arrivare alla partita e fare la nostra gara».

“Con questo pubblico siamo uno in più”

Infine un pensiero per il pubblico del Barbera, ancora una volta al fianco della squadra.

«Giocare con un pubblico così… siamo anche uno in più in campo. Ci dà una grossissima mano e vogliamo regalare tante gioie ai tifosi».

Per Strefezza, dunque, una serata da ricordare: gol, vittoria e passaggio del turno, mentre il Palermo continua il proprio cammino in Coppa Italia.