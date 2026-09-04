Repubblica: “Pohjanpalo e Johnsen, la coppia vincente. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Il Palermo supera 5-2 il Mantova e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo i voti più alti sono per Johnsen e Pohjanpalo, entrambi da 7,5. Ottime valutazioni anche per Strefezza, Palumbo e Vavassori, tutti da 7.

Fortin 6,5





Una super parata sulla conclusione di Ignacchiti quando il Palermo è avanti 1-0. Non ha responsabilità sulle due reti realizzate dal Mantova.

Cassandro 6

Rispetto alle precedenti apparizioni, e in particolare alla partita contro la Juve Stabia, spinge meno. Nel primo tempo è costretto a rimanere maggiormente sulla linea difensiva, mentre nella ripresa prova qualche sortita offensiva.

Magnani 5,5

Sul gol di Gliozzi viene salvato dall’intervento del Var. Nella ripresa, con una scivolata al limite dell’area su Ilie, permette a Ruocco di andare alla conclusione e segnare.

Peda 6

Entra al 15′ della ripresa al posto di Magnani e garantisce maggiore solidità alla retroguardia rosanero.

Barba 6

Gliozzi riesce a sorprenderlo una volta nel primo tempo, senza però trovare la deviazione di testa. Per il resto gestisce la partita facendo affidamento sulla propria esperienza.

Bozzolan 6

Cajazzo è un avversario complicato e nel primo tempo ne limita le discese offensive. Prolunga di testa il pallone dal quale nasce il fallo da rigore su Vavassori. Nella ripresa riesce a proporsi maggiormente.

Gomes 6

Prova a collegare difesa e centrocampo. È suo l’assist per Strefezza, che sblocca la partita.

Segre 6,5

Gli basta poco per incidere. Entra al 28′ della ripresa e serve l’assist per il gol di Johnsen.

Estevez 6

Lavora in pressione sui centrocampisti del Mantova e si alterna con Palumbo nella zona centrale del fronte offensivo. Prova anche la conclusione.

Strefezza 7

Non avrebbe dovuto giocare, ma la febbre di Gyasi porta Inzaghi a schierarlo. La risposta è importante: segna il gol dell’1-0 e serve a Vavassori il pallone del colpo di testa respinto da Bardi. Non ha ancora nelle gambe due partite ravvicinate e viene sostituito all’intervallo.

Johnsen 7,5

Entra all’inizio della ripresa e conferma il proprio momento positivo. Un assist, un gol e un’altra prestazione di grande livello.

Palumbo 7

Per Massimo Norrito su Repubblica Palermo è protagonista in ogni zona del campo. Parte da molto lontano per costruire il gioco e riesce a incidere anche nei pressi dell’area avversaria. Trasforma il calcio di rigore del 2-0 e si candida per una maglia da titolare in campionato.

Hernani 6

Subentra al 15′ della ripresa e svolge un buon lavoro di qualità.

Vavassori 7

È coinvolto in quasi tutte le azioni offensive del Palermo. Gli manca soltanto il gol: conquista il rigore del 2-0 e nel finale pressa Bardi, partecipando all’azione che porta Pohjanpalo a realizzare il definitivo 5-2.

Gabrielloni 5,5

Nonostante un Palermo spesso proiettato in avanti, riesce a giocare pochi palloni e non diventa pericoloso. Repubblica Palermo sottolinea però l’attenuante del suo recente arrivo in rosanero.

Pohjanpalo 7,5

Entra al 15′ della ripresa e cambia la partita. Massimo Norrito sottolinea come la sua prestazione dimostri ancora una volta quanto sia importante per il Palermo.