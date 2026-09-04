Repubblica Palermo: “Palermo, cinquina e ottavi: blackout e poi dilaga, ora c’è il Bologna”

Il Palermo fa e disfa, poi accelera definitivamente. I rosanero superano 5-2 il Mantova, conquistano il passaggio del turno in Coppa Italia e si regalano la sfida contro il Bologna agli ottavi. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il risultato finale non fotografa fino in fondo una partita combattuta, nella quale la squadra di Inzaghi è passata dal doppio vantaggio al 2-2 prima di dilagare nel finale.

L’approccio, ancora una volta, è quello giusto. Dopo appena nove minuti Gomes serve Strefezza, che controlla e sorprende Bardi sul primo palo. Un’altra partenza sprint dopo il gol al 14′ contro il Lecce in Coppa Italia e quello al 4′ contro la Juve Stabia in campionato.





Vavassori ci prova, Palumbo raddoppia

Il vantaggio non frena il Palermo. Strefezza serve Vavassori, che di testa trova la risposta dell’ex Bardi. Al 21′ è invece Palumbo a recuperare il pallone e lanciare lo stesso Vavassori, fermato ancora una volta dal portiere in uscita.

Dopo la mezz’ora, però, il Mantova guadagna campo e comincia a pressare i rosanero. Al 40′ Ignacchiti impegna Fortin, bravo a rispondere con una grande parata.

Nel finale del primo tempo arriva anche il gol di Gliozzi, ma il Var interviene e annulla. Il Palermo reagisce e nel recupero Vavassori conquista un calcio di rigore per il fallo di Castellini. Palumbo va sul dischetto e realizza il 2-0.

Il Palermo resta negli spogliatoi: 2-2 in pochi minuti

La ripresa, sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, presenta però un Palermo completamente diverso. Inzaghi inserisce Johnsen al posto di Strefezza, ma sono gli ospiti a prendere immediatamente il controllo.

Al 7′ Ruocco batte Fortin e riapre la partita. Passano appena due minuti e Kouda, lasciato libero al centro dell’area, trova il 2-2.

Un blackout che ricorda quello accusato ad Arezzo e che permette al Mantova di riaprire una gara che all’intervallo sembrava ormai indirizzata.

Inzaghi cambia, Pohjanpalo colpisce

A mezz’ora dalla fine Inzaghi interviene con tre cambi: Pohjanpalo per Gabrielloni, Hernani per Palumbo e Peda per Magnani. La risposta del Palermo è immediata soprattutto nell’atteggiamento, con la squadra che torna ad accompagnare l’azione offensiva con più uomini.

Al 25′ della ripresa torna protagonista la coppia Johnsen-Pohjanpalo. Il norvegese parte sulla sinistra e mette al centro un pallone che il finlandese, in scivolata, trasforma nel 3-2.

Johnsen e ancora Pohjanpalo: il Palermo dilaga

La partita rimane aperta fino al finale, quando il Palermo prende definitivamente il largo. Al 44′ Segre libera Johnsen davanti al portiere e il norvegese realizza il 4-2.

Non è ancora finita. Vavassori continua a pressare anche nel recupero e costringe Bardi all’errore. Il pallone arriva a Pohjanpalo, che non sbaglia e completa la propria doppietta per il definitivo 5-2.

Come evidenzia Repubblica Palermo, il Palermo attraversa così tutte le fasi della partita: parte fortissimo, costruisce il doppio vantaggio, subisce la rimonta del Mantova e infine reagisce con forza. Il premio è la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna.