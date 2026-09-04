Sampdoria, Riccio fuori dai piani di Corradi: si cerca una soluzione

Il futuro di Riccio non sarà alla Sampdoria, almeno non nel progetto tecnico di Corradi, che ha lasciato intendere come il difensore non rientri più nei suoi piani.

Restano quindi due possibilità: una cessione nelle ultime ore di mercato oppure l’esclusione dalla rosa blucerchiata. Riccio era stato inserito tra i giocatori in uscita già in estate, ma, a differenza di altri esuberi, non ha trovato una sistemazione. La sua permanenza a Genova ha inoltre contribuito a bloccare l’arrivo di Nicholas Pierini.





L’ipotesi più concreta sembrava essere l’Empoli, ma l’affare è saltato proprio sul più bello. Ora resta la pista turca, anche se nelle ultime ore le possibilità sembrano ridursi. Il mercato in Turchia chiude infatti oggi, venerdì 4 settembre, lasciando pochissimo tempo per trovare una soluzione.

Secondo quanto riportato da Andrea La Monica, in caso di mancata partenza Riccio verrebbe escluso dalla rosa della Sampdoria fino a gennaio, quando la dirigenza tornerebbe a cercare una nuova destinazione.