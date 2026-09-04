Cesena, Mancini: «Shpendi è il miglior centravanti della Serie B. Vogliamo discutere il rinnovo»

Andrea Mancini traccia il bilancio del mercato del Cesena e blinda Cristian Shpendi. Nel corso della conferenza stampa di fine mercato, il dirigente bianconero si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante l’estate, soffermandosi soprattutto sulla permanenza dell’attaccante, al centro di diverse voci nelle ultime settimane.

Mancini ha chiarito che la trattativa con la Cremonese non è mai stata chiusa e che nessun club ha presentato un’offerta in grado di soddisfare la valutazione stabilita dal Cesena. Adesso il prossimo passo potrebbe essere il rinnovo del contratto di Shpendi.





Mancini: «Ho costruito un Cesena più giovane»

Il dirigente bianconero parte dal bilancio complessivo della sessione appena conclusa:

«Di sicuro ho costruito un Cesena più giovane. Abbiamo cambiato tanto e quindi ci vuole tempo. Nel complesso io mi ritengo soddisfatto, sia in entrata che in uscita. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, altri no, ma questo è il mercato».

Una rosa dunque profondamente modificata, alla quale servirà tempo per trovare tutti gli equilibri.

«Shpendi-Cremonese non è mai stata chiusa»

Il tema centrale riguarda inevitabilmente Cristian Shpendi. Mancini ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni relative alla possibile cessione dell’attaccante:

«L’operazione, a differenza di quanto era uscito una settimana fa, non è mai stata chiusa, ma c’erano solo dei discorsi in piedi con la Cremonese».

La posizione del Cesena era chiara: «Noi abbiamo dato una valutazione precisa su Cristian, ma nessuno alla fine si è mai presentato per soddisfarci».

«Per me è il miglior centravanti della Serie B»

Mancini non nasconde la soddisfazione per la permanenza del giocatore e usa parole particolarmente importanti nei suoi confronti:

«Noi siamo davvero contenti che sia rimasto, per me Shpendi è il miglior centravanti della Serie B. Lui era contento di restare e noi siamo contenti che sia rimasto».

Il dirigente è convinto che Shpendi possa continuare a essere determinante: «Sono convinto che farà ancora tanti gol e andrà in doppia cifra».

«Non potevo svenderlo»

Mancini conferma anche la necessità di intervenire sul monte ingaggi, spiegando però perché la cessione di Shpendi non potesse avvenire a condizioni sfavorevoli:

«È vero, mi è stato chiesto di alleggerire il monte ingaggi e quello di Cristian pesa tanto. Però io non posso andare a svenderlo, perché avrei dovuto farlo? Non era la soluzione giusta».

Una presa di posizione netta che spiega perché il Cesena abbia preferito trattenere il proprio attaccante piuttosto che accettare una proposta inferiore alla valutazione stabilita.

Cesena-Shpendi, adesso si parla di rinnovo

Archiviato definitivamente il mercato, il rapporto tra Cesena e Shpendi potrebbe adesso essere rafforzato ulteriormente.

Mancini apre infatti alla possibilità di sedersi al tavolo per discutere il prolungamento: «La nostra idea ora è sederci e discutere di un rinnovo di contratto, poi vedremo a quali condizioni».

Dalla possibile partenza alla prospettiva di un nuovo accordo: il Cesena riparte dunque da Shpendi, che per Mancini resta «il miglior centravanti della Serie B».