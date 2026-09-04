Catanzaro, Gorgone predica equilibrio: «Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo»

Vigilia di campionato per il Catanzaro, atteso domani pomeriggio dalla sfida contro il SudTirol. Il tecnico giallorosso Giorgio Gorgone è intervenuto in conferenza stampa presentando una gara nella quale servirà soprattutto mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

L’allenatore ha posto l’accento sull’importanza di rimanere dentro la partita anche nei momenti più complicati, evitando cali di attenzione che possono cambiare rapidamente l’inerzia del match.





«Dobbiamo riuscire a restare più attaccati al risultato nel momento in cui capita di subire l’avversario. Tutti i momenti della partita contano perché puoi averla in pugno e in un attimo vedere cambiare tutto per un episodio», ha spiegato Gorgone.

Il tecnico del Catanzaro ha poi analizzato il prossimo avversario, evidenziandone la crescita e i cambiamenti rispetto al passato.

«Si tratta di una squadra con un’identità che è cambiata e migliorata. Ha alzato il livello qualitativo della sua rosa», ha sottolineato Gorgone, riconoscendo quindi le qualità del SudTirol e le difficoltà che la sfida potrà presentare.

Una gara che arriva dopo un avvio di stagione nel quale il Catanzaro ha raccolto meno di quanto, secondo l’allenatore, avrebbe meritato per quanto mostrato sul campo.

Gorgone non nasconde il rammarico per i risultati delle prime due giornate, ma allo stesso tempo invita la squadra a non farsi condizionare dal momento.

«Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo per quello che abbiamo fatto in campo, ma nel calcio capitano questi periodi».

Il tecnico riconosce comunque la necessità di correggere alcuni aspetti: «Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare in alcune situazioni, ma siamo altrettanto consapevoli di ciò che la squadra ha proposto per lunghi tratti delle partite».

La fiducia nel gruppo, nonostante i risultati, resta intatta. Per Gorgone la squadra ha mostrato segnali sufficienti per guardare avanti con ottimismo, a patto di continuare a lavorare sugli errori.

«Questo ci rende fiduciosi. Il risultato sposta decisamente il giudizio finale. Se si vince siamo tutti più felici, gli errori si vedono piccoli e pochi; se si perde avviene il contrario».

Da qui la ricetta per uscire dalle difficoltà: lavoro, consapevolezza e capacità di reagire.

«Per questo bisogna avere la forza di lavorare e migliorarsi, la forza di incassare e di ribaltare. Credo che questa squadra ce l’abbia».

Parole che fotografano lo stato d’animo del Catanzaro alla vigilia della sfida con il SudTirol: consapevolezza degli aspetti da correggere, ma anche la convinzione che quanto mostrato nelle prime due partite possa rappresentare una base importante. Ora servirà trasformare le prestazioni in punti, senza perdere di vista la lezione più importante indicata da Gorgone: ogni momento della partita può fare la differenza.