Serie A, il Como cala il poker: Genoa travolto 4-1

Il Como conquista una vittoria netta e spettacolare sul campo del Genoa, imponendosi per 4-1 nella terza giornata di Serie A. Una gara ricca di gol e ribaltamenti di fronte, con i padroni di casa capaci di sbloccare il risultato ma poi travolti dalla reazione della squadra di Cesc Fabregas.

Il Genoa parte con personalità e al 19’ trova il gol del vantaggio. Milutin Osmajic sfrutta un ottimo scatto per arrivare sul cross e concludere con precisione all’angolino basso, battendo Justin Bijlow.





La risposta del Como, però, è immediata. Al 25’ arriva il pareggio con Martin Baturina, autore di una splendida conclusione dalla distanza: il centrocampista si libera e lascia partire un siluro che si infila nell’angolino basso alla destra del portiere.

Passano appena cinque minuti e il Como completa la rimonta. Al 30’ Assane Diao è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma il sorpasso con una conclusione rasoterra.

Il Como continua a controllare il ritmo e al 40’ cala il tris. Grande azione di Yan Couto, che serve Nico Paz: l’argentino non ci pensa due volte e scarica una potente conclusione all’incrocio dei pali, portando il risultato sull’1-3 prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Genoa prova a reagire, ma il Como gestisce bene il vantaggio e continua a creare occasioni. Al 65’ Douvikas sfiora anche il poker con un colpo di testa che termina di poco a lato, mentre al 68’ è Nico Paz a colpire il palo con una conclusione dal limite.

Il Genoa cerca di riaprire la partita, ma la difesa ospite resiste. Nel finale arriva anche la quarta rete. Al 79’ Assane Diao riceve un passaggio filtrante, controlla splendidamente al limite dell’area e piazza il pallone nell’angolino basso, firmando la sua doppietta personale e il definitivo 1-4.

Negli ultimi minuti il Como amministra senza particolari problemi, facendo girare il pallone e impedendo al Genoa di trovare ulteriori occasioni. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio di Marco Guida.

Il Como porta così a casa una vittoria pesante e convincente, costruita attraverso una grande reazione dopo lo svantaggio iniziale. Per il Genoa, invece, una serata da dimenticare dopo un buon avvio: il gol di Osmajic non basta e la squadra rossoblù cede sotto i colpi dei lariani.