Serie A, il Como cala il poker: Genoa travolto 4-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Il Como conquista una vittoria netta e spettacolare sul campo del Genoa, imponendosi per 4-1 nella terza giornata di Serie A. Una gara ricca di gol e ribaltamenti di fronte, con i padroni di casa capaci di sbloccare il risultato ma poi travolti dalla reazione della squadra di Cesc Fabregas.

Il Genoa parte con personalità e al 19’ trova il gol del vantaggio. Milutin Osmajic sfrutta un ottimo scatto per arrivare sul cross e concludere con precisione all’angolino basso, battendo Justin Bijlow.


La risposta del Como, però, è immediata. Al 25’ arriva il pareggio con Martin Baturina, autore di una splendida conclusione dalla distanza: il centrocampista si libera e lascia partire un siluro che si infila nell’angolino basso alla destra del portiere.

Passano appena cinque minuti e il Como completa la rimonta. Al 30’ Assane Diao è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma il sorpasso con una conclusione rasoterra.

Il Como continua a controllare il ritmo e al 40’ cala il tris. Grande azione di Yan Couto, che serve Nico Paz: l’argentino non ci pensa due volte e scarica una potente conclusione all’incrocio dei pali, portando il risultato sull’1-3 prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Genoa prova a reagire, ma il Como gestisce bene il vantaggio e continua a creare occasioni. Al 65’ Douvikas sfiora anche il poker con un colpo di testa che termina di poco a lato, mentre al 68’ è Nico Paz a colpire il palo con una conclusione dal limite.

Il Genoa cerca di riaprire la partita, ma la difesa ospite resiste. Nel finale arriva anche la quarta rete. Al 79’ Assane Diao riceve un passaggio filtrante, controlla splendidamente al limite dell’area e piazza il pallone nell’angolino basso, firmando la sua doppietta personale e il definitivo 1-4.

Negli ultimi minuti il Como amministra senza particolari problemi, facendo girare il pallone e impedendo al Genoa di trovare ulteriori occasioni. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio di Marco Guida.

Il Como porta così a casa una vittoria pesante e convincente, costruita attraverso una grande reazione dopo lo svantaggio iniziale. Per il Genoa, invece, una serata da dimenticare dopo un buon avvio: il gol di Osmajic non basta e la squadra rossoblù cede sotto i colpi dei lariani.

Altre notizie

Immagine

Serie A: Genoa-Como 1-3 all’intervallo, rimonta dei lariani

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
8da0af6d9d

Corriere dello Sport: “Abisso riammesso alla CAN: Orsato avrà un arbitro in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-02 195701

Coppa Italia, l’Udinese batte 2-1 il Venezia: Bayo regala ai bianconeri il passaggio del turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Simonelli

Simonelli: «Amplieremo i cooling break, siamo d’accordo con l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 184710

Coppa Italia: termina 1-1 il primo tempo tra Udinese e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Coppa Italia, Sassuolo avanti ai rigori: Frosinone eliminato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
rocchi

Corriere dello Sport: “Rocchi: «Mi è esplosa una bomba nella vita. Non inseguo rivincite, voglio giustizia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
VSP_9918-romano-1-scaled-1

Corriere dello Sport: “Romano: «Italia o Svizzera? Ho le idee chiare». Il Cagliari lo ha soffiato al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-08-31 224416

Serie A: l’Atalanta batte il Bologna 1-0: decisivo Samardzic nei minuti di recupero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Screenshot 2026-08-31 213828

Serie A: pari a reti bianche tra Atalanta e Bologna dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
como

Serie A: Napoli ko al Maradona, il Como vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026

Ultimissime

Immagine

Serie A, il Como cala il poker: Genoa travolto 4-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro, Gorgone predica equilibrio: «Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Serie A: Genoa-Como 1-3 all’intervallo, rimonta dei lariani

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Sampdoria, Fredberg alza l’asticella: «Ora c’è chiarezza sulla proprietà. Vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot_2026-09-04-20-52-38-532_com.android.chrome-edit

Cesena, Mancini: «Nessuna necessità di vendere Shpendi, puntiamo su di lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026