Giornale di Sicilia: “Palermo, i blackout non piacciono a Inzaghi: due rimonte subite, ma la squadra sa sempre reagire”

Il Palermo sa vincere anche quando le partite si complicano, ma nelle ultime due uscite è emerso un aspetto sul quale Filippo Inzaghi pretende un cambio di passo. I rosanero, sia ad Arezzo sia contro il Mantova, hanno infatti dilapidato un doppio vantaggio, consentendo agli avversari di raggiungere il pareggio prima di riuscire a reagire e conquistare comunque la vittoria.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il copione si è ripetuto per due partite consecutive: vantaggio di due reti, calo di attenzione, rimonta avversaria e successiva capacità del Palermo di ritrovare energie e lucidità per riprendersi la gara.





Un aspetto che Inzaghi non ha nascosto di aver gradito poco: «Se mi conoscete bene – ha detto il tecnico nel post partita – sapete che quel blackout di dieci minuti non mi è piaciuto completamente, anche perché non è facile vincere 2-0, farsi recuperare e poi vincere nuovamente. È una cosa che non mi piace e che dobbiamo sicuramente migliorare. Dopo quel blackout, poi la squadra ha fatto bene».

Da Arezzo al Mantova, stesso rischio

Ad Arezzo, il Palermo aveva costruito il 2-0 attraverso le reti di Johnsen e Ranocchia, prima di subire la reazione della formazione di Bucchi e il conseguente 2-2. Soltanto nel recupero Augello ha trovato la conclusione che ha permesso ai rosanero di conquistare tre punti pesantissimi.

Una dinamica simile si è verificata al Barbera contro il Mantova. Le reti di Strefezza e Palumbo avevano indirizzato la qualificazione, ma nella ripresa Ruocco e Kouda hanno riportato il risultato in parità nel giro di pochi minuti.

Questa volta, però, la reazione è arrivata prima. Pohjanpalo ha firmato il nuovo vantaggio, quindi Johnsen e ancora il finlandese hanno completato il 5-2 che ha consegnato alla squadra di Inzaghi gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna.

La forza è nella reazione, ma Inzaghi vuole eliminare i cali

È proprio qui che Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia individua anche un segnale importante. Il Palermo non si è lasciato travolgere dalle difficoltà e in entrambe le occasioni ha avuto la forza di riprendere il controllo della partita.

Una qualità importante per una formazione che vuole essere protagonista, ma che non può nascondere il problema evidenziato dalle ultime due gare. Se le ambizioni sono elevate, il prossimo passo dovrà essere quello di evitare di rimettere in discussione partite già indirizzate.

La prima occasione per dimostrare di aver recepito il messaggio di Inzaghi arriverà lunedì contro la Sampdoria, in un Barbera per il quale sono già assicurate 26.500 presenze.