Repubblica Palermo: “Gabrielloni: «Palermo ha tutte le carte per replicare il percorso del Como»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (48)

Alessandro Gabrielloni ha già assaporato l’atmosfera del Barbera e non nasconde l’entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura. Dopo i primi minuti disputati ad Arezzo e il debutto in Coppa Italia contro il Mantova, il nuovo attaccante rosanero ha raccontato le ragioni che lo hanno portato ad accettare il Palermo.

Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Gabrielloni è rimasto particolarmente colpito dalla risposta del pubblico: «Oltre ventimila persone in Coppa Italia è qualcosa di unico: dobbiamo alimentare questa passione. L’impatto con Palermo e con il Barbera è stato ottimo».


“Mi sono integrato bene”

L’inserimento nel nuovo gruppo è stato praticamente immediato, anche grazie alla presenza di diversi giocatori che Gabrielloni conosceva già: «Mi ha aiutato conoscere parte dell’organico, mi sono integrato bene: ad Arezzo sono entrato senza aver fatto neanche un allenamento. Avrei voluto il numero 9, ma era già preso».

A spingere per il trasferimento sono stati anche alcuni ex compagni ritrovati in rosanero, tra cui Cassandro, Barba e Strefezza. Gabrielloni ha spiegato: «Mi hanno scritto tutti i giorni; anche Inzaghi e Osti mi volevano a tutti i costi».

“Sarò sempre grato al Como”

Il legame con il Como resta forte. L’attaccante non dimentica il percorso compiuto con il club lariano: «Sarò sempre grato al Como perché lì ho vissuto i momenti più belli della mia carriera, scalando le categorie sino alla A. Ora, però, sono qui con tanta voglia di fare e per vivere emozioni nuove. Una piazza come Palermo può darmele. Lo ha già fatto».

Proprio il confronto tra le due realtà rappresenta uno dei passaggi più interessanti delle dichiarazioni riportate da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo.

«Ci sono molti parallelismi tra Palermo e Como. Penso che vincere lì sia più semplice perché ci sono meno pressioni, ma qui c’è una società molto solida e ambiziosa; il percorso dei lariani in questi cinque anni è un unicum, ma il Palermo ha tutte le carte per replicarlo».

Gabrielloni ha parlato anche del suo primo contatto con la città: «Ho visitato poco la città perché appena arrivato sono ripartito immediatamente, ma è grandissima e bellissima».

Inzaghi e la condizione fisica

Adesso toccherà a Filippo Inzaghi accompagnarlo nel nuovo percorso. Per Gabrielloni, poter lavorare con un tecnico che da calciatore ha fatto del gol la propria specialità rappresenta un’opportunità importante.

«Avere un ex attaccante come tecnico è stimolante, può darmi consigli e suggerimenti. Io spero di migliorarmi ulteriormente: mi manca ancora un po’ di ritmo partita, ma ho già avuto minutaggio ed è l’ideale per cominciare. Auspico di raggiungere la miglior forma in queste due settimane».

“So come si vincono i campionati”

La concorrenza nel reparto offensivo non spaventa il nuovo attaccante. Gabrielloni è consapevole che conquistare spazio non sarà semplice, ma mette la propria esperienza a disposizione del Palermo.

«So che non sarà facile avere spazio, ma posso dare una mano: ho esperienza su come si vincono i campionati. Sono stato accolto benissimo e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sarà lunga e dura, ma siamo una squadra dove tutti possono essere titolari».

Parole che, come evidenzia Repubblica Palermo, raccontano l’entusiasmo con cui Gabrielloni ha cominciato la sua nuova esperienza in rosanero.

Altre notizie

palermo mantova logo coppa italia (68)

Giornale di Sicilia: “Palermo, i blackout non piacciono a Inzaghi: due rimonte subite, ma la squadra sa sempre reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (33)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo in avanti fa paura. Tutto l’attacco è già on fire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (83)

Corriere dello Sport: “Si ferma Peda. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (10)

Corriere dello Sport: “Palermo, trazione offensiva. L’asse scandinavo funziona”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (30)

Palermo-Sampdoria, il Barbera si riempie: già 26.578 presenze

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
8a53d422-12d3-40da-aae7-53f856148369

Palermo, si presenta Gabrielloni: «Sono veramente felice di essere qui. So come si vincono i campionati»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Palermo-Sampdoria, Federclubs contro il divieto di trasferta: “Alla faccia della sicurezza!”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (88) logo ingresso

Palermo, ripresa la preparazione verso la Sampdoria: recovery per chi ha giocato contro il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (46)

Coppa Italia, multa al Palermo dopo il Mantova: ammenda da 3 mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 094524

Il Secolo: “Trasferte vietate, stop per Palermo: disagi e proteste”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
images

Tuttosport: “Sampdoria verso il Palermo, Fredberg: «Dobbiamo stare in alto. Corradi sa ottenere il massimo dai giocatori»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo mantova logo coppa italia (59)

Tuttosport: “Palermo, che brividi! Ma ci pensa Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026

Ultimissime

palermo mantova logo coppa italia (48)

Repubblica Palermo: “Gabrielloni: «Palermo ha tutte le carte per replicare il percorso del Como»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (68)

Giornale di Sicilia: “Palermo, i blackout non piacciono a Inzaghi: due rimonte subite, ma la squadra sa sempre reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (33)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo in avanti fa paura. Tutto l’attacco è già on fire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026