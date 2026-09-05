Serie B, Carrarese-Empoli: primo tempo senza reti
Termina sullo 0-0 il primo tempo della sfida tra Carrarese ed Empoli. Una prima frazione combattuta e caratterizzata da diversi duelli a centrocampo, con entrambe le squadre attente a non concedere troppo agli avversari.
La Carrarese prova a rendersi pericolosa nelle fasi iniziali, con Ceesay, Schiavi e Saporiti che tentano la conclusione senza però trovare lo specchio della porta. L’Empoli risponde e al 30′ Cisse calcia fuori, prima del momento più emozionante del primo tempo.
Al 32′, infatti, Abiuso va vicinissimo al vantaggio colpendo il palo o la traversa, facendo tremare la difesa della Carrarese. Nel finale Saporiti cerca nuovamente la porta al 39′, ma anche in questo caso la conclusione termina fuori.
Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Carrarese ed Empoli vanno all’intervallo sullo 0-0, con la gara ancora completamente aperta e il risultato che potrebbe sbloccarsi nella ripresa.