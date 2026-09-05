Serie B, Carrarese-Empoli: primo tempo senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 202524

Termina sullo 0-0 il primo tempo della sfida tra Carrarese ed Empoli. Una prima frazione combattuta e caratterizzata da diversi duelli a centrocampo, con entrambe le squadre attente a non concedere troppo agli avversari.

La Carrarese prova a rendersi pericolosa nelle fasi iniziali, con Ceesay, Schiavi e Saporiti che tentano la conclusione senza però trovare lo specchio della porta. L’Empoli risponde e al 30′ Cisse calcia fuori, prima del momento più emozionante del primo tempo.


Al 32′, infatti, Abiuso va vicinissimo al vantaggio colpendo il palo o la traversa, facendo tremare la difesa della Carrarese. Nel finale Saporiti cerca nuovamente la porta al 39′, ma anche in questo caso la conclusione termina fuori.

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Carrarese ed Empoli vanno all’intervallo sullo 0-0, con la gara ancora completamente aperta e il risultato che potrebbe sbloccarsi nella ripresa.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-05 203958

Ascoli, Brunori: «Trattativa veloce. Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro ko, Gorgone: «Non meritiamo quello che sta succedendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 201909

Südtirol, Possanzini: «Catanzaro sempre difficile da affrontare, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot_2026-09-05-19-28-45-683_com.facebook.katana-edit

Serie B, Ascoli-Benevento 1-0: la decide Brunori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
d'angelo spezia

D’Angelo: «Il Palermo è la favorita numero uno per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 165531

Serie B, il Sudtirol batte 2-0 il Catanzaro: decisive le reti nel finale di Burnete e Mixtur. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 163033

Calabro verso Cremonese-Padova: «Temo il loro cambio di allenatore, pronti a ogni situazione tattica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Yann-Karamoh-750x375

Sampdoria, fatta per Yann Karamoh dagli svincolati

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B: Sudtirol e Catanzaro vanno al riposo sullo 0-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (115)

Il Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, parola agli esperti: rosanero primi in B per età ed esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
insigne-1

Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 082510

Repubblica Genova: “Samp, l’ora di Verschaeren. L’ingresso del monello per infastidire il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-05 203958

Ascoli, Brunori: «Trattativa veloce. Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro ko, Gorgone: «Non meritiamo quello che sta succedendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 202524

Serie B, Carrarese-Empoli: primo tempo senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 201909

Südtirol, Possanzini: «Catanzaro sempre difficile da affrontare, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 201018

Serie A, Inter-Napoli: rimonta nerazzurra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026