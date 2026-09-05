Calabro verso Cremonese-Padova: «Temo il loro cambio di allenatore, pronti a ogni situazione tattica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 163033

PADOVA – Alla vigilia del match tra Cremonese e Padova, valido per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, evidenziando le insidie della gara e temendo il recente cambio allenatore della formazione avversaria.

«Abbiamo una rosa che ci permette di variare e di affrontare l’avversario con più moduli – ha spiegato il tecnico -. Bortolussi non sarà convocato, starà vicino alla moglie visto il momento e ha saltato gli ultimi allenamenti. Out anche Zanimacchia e Artistico»


Calabro ha poi commentato il recente cambio in panchina dei grigiorossi: «Conta poco il cambio di allenatore, c’è comunque l’incognita di non avere uno storico di questo allenatore con la Cremonese. Anche loro possono variare molto, ci siamo preparati ad affrontare tutte le situazioni tattiche. È un’altra squadra appena retrocessa, hanno valori evidenti. Noi però vogliamo continuare a emozionare il nostro pubblico»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Chi cambia allenatore è sempre difficile da affrontare. Penso che troveremo stesso sistema di gioco ma concetti diversi, vorranno far vedere subito di aver risolto i loro problemi»

Infine, Calabro non ha dubbi: «La mentalità offensiva non penso dipenda da quanti attaccanti sono in campo, ma nella testa dei giocatori che possono attaccare determinati spazi. Ho visto tante occasioni da parte degli attaccanti anche se non hanno ancora segnato»

 

Altre notizie

Yann-Karamoh-750x375

Sampdoria, fatta per Yann Karamoh dagli svincolati

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B: Sudtirol e Catanzaro vanno al riposo sullo 0-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (115)

Il Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, parola agli esperti: rosanero primi in B per età ed esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
insigne-1

Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 082510

Repubblica Genova: “Samp, l’ora di Verschaeren. L’ingresso del monello per infastidire il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro, Gorgone predica equilibrio: «Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Sampdoria, Fredberg alza l’asticella: «Ora c’è chiarezza sulla proprietà. Vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot_2026-09-04-20-52-38-532_com.android.chrome-edit

Cesena, Mancini: «Nessuna necessità di vendere Shpendi, puntiamo su di lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo sampdoria 1-1 (89) riccio Segre

Sampdoria, Riccio fuori dai piani di Corradi: si cerca una soluzione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 163955

Empoli, Pagliuca verso la Carrarese: «In questa fase del campionato o si prendono punti o si impara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-05 163033

Calabro verso Cremonese-Padova: «Temo il loro cambio di allenatore, pronti a ogni situazione tattica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (151) inzaghi augello

Palermo verso la Sampdoria: domani Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
perinetti

Athletic Palermo, Perinetti: «Vogliamo disputare una stagione consistente e lanciare altri giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Yann-Karamoh-750x375

Sampdoria, fatta per Yann Karamoh dagli svincolati

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 155426

Serie A: pari a reti bianche tra Fiorentina e Torino dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026