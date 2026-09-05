Calabro verso Cremonese-Padova: «Temo il loro cambio di allenatore, pronti a ogni situazione tattica»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Cremonese e Padova, valido per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, evidenziando le insidie della gara e temendo il recente cambio allenatore della formazione avversaria.

«Abbiamo una rosa che ci permette di variare e di affrontare l’avversario con più moduli – ha spiegato il tecnico -. Bortolussi non sarà convocato, starà vicino alla moglie visto il momento e ha saltato gli ultimi allenamenti. Out anche Zanimacchia e Artistico»





Calabro ha poi commentato il recente cambio in panchina dei grigiorossi: «Conta poco il cambio di allenatore, c’è comunque l’incognita di non avere uno storico di questo allenatore con la Cremonese. Anche loro possono variare molto, ci siamo preparati ad affrontare tutte le situazioni tattiche. È un’altra squadra appena retrocessa, hanno valori evidenti. Noi però vogliamo continuare a emozionare il nostro pubblico»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Chi cambia allenatore è sempre difficile da affrontare. Penso che troveremo stesso sistema di gioco ma concetti diversi, vorranno far vedere subito di aver risolto i loro problemi»

Infine, Calabro non ha dubbi: «La mentalità offensiva non penso dipenda da quanti attaccanti sono in campo, ma nella testa dei giocatori che possono attaccare determinati spazi. Ho visto tante occasioni da parte degli attaccanti anche se non hanno ancora segnato»