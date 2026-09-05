Serie A: pari a reti bianche tra Fiorentina e Torino dopo i primi 45

Si conclude con un nulla di fatto la prima frazione di gioco del match tra Fiorentina e Torino, valido per la terza giornata di Serie A. Un primo tempo equilibrato, dove le due squadre si sono date battaglia, ma non sono ancora riuscite a sbloccare il risultato.

I viola approcciano meglio l’incontro, che hanno subito una doppia occasione per portarsi in vantaggio: conclusione di Mastantuono respinta da Perri, sulla ribattuta arriva Njie, ma Fortini salva sulla linea. I granata rispondono con un due occasioni create sinistro da Mandragora: prima un sinistro velenoso parato da De Gea, poi con una conclusione che sfiora il palo.





Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0, con la Fiorentina ancora in cerca dei primi punti stagionali. Un secondo tempo che si preannuncia avvincente, con entrambe le formazioni che vorranno portare a casa i tre punti