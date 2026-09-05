Catanzaro ko, Gorgone: «Non meritiamo quello che sta succedendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
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Il Catanzaro esce sconfitto dalla sfida contro il Südtirol, ma Giorgio Gorgone difende la prestazione della propria squadra. Al termine della gara, il tecnico giallorosso ha sottolineato come il risultato non rispecchi, a suo giudizio, quanto visto soprattutto nella ripresa.

«Non saprei come provare a giocare male per vincere le partite. Se lo sapessi, opterei per questo in questo momento, perché i ragazzi non meritano assolutamente quello che sta succedendo», ha dichiarato Gorgone.


L’allenatore ha poi evidenziato la netta supremazia territoriale del Catanzaro nella seconda frazione: «Nel secondo tempo il Südtirol non ha superato la metà campo». Un dato che, secondo il tecnico, rende ancora più difficile accettare la sconfitta.

Gorgone ha quindi espresso il proprio rammarico per la situazione, invitando però la squadra a non lasciarsi condizionare dal momento negativo: «Mi dispiace per loro, sono grande, vecchio, so che questi momenti capitano».

Il Catanzaro dovrà ora ripartire dalla prestazione offerta e trasformare il buon gioco mostrato in risultati concreti. Per Gorgone, infatti, la strada intrapresa dalla squadra resta positiva nonostante il ko contro il Südtirol.

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