Ascoli, Brunori: «Trattativa veloce. Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno»

L’Ascoli supera il Benevento e conquista una vittoria importante grazie al rigore trasformato da Matteo Brunori nel finale. Per l’ex attaccante del Palermo si tratta del primo gol con la nuova maglia. Al termine della gara, Brunori è intervenuto in conferenza stampa raccontando le sue prime sensazioni e soffermandosi sulla prestazione della squadra.

«Oggi abbiamo fatto la partita come ci ha chiesto il mister. Loro si sono chiusi e abbiamo trovato delle difficoltà. Siamo stati bravi a non cadere nella frustrazione. Bravi tutti».





L’attaccante ha poi parlato dell’importanza del pubblico e dell’ambiente trovato ad Ascoli: «Questo tifo a noi fa bene e dobbiamo alimentarlo con prestazioni e impegno. Ho trovato un gruppo dedito al lavoro e questo fa solo bene».

Brunori ha spiegato anche con quale atteggiamento ha deciso di affrontare la nuova avventura in bianconero: «Sono venuto qui con tutta la voglia e la disponibilità per la squadra. Darò sempre il massimo. La promessa più grande è che mi metto a disposizione della squadra».

Parole positive anche sul gioco proposto dall’allenatore e sull’identità che la squadra sta costruendo: «Il gioco del mister mi piace molto. L’idea è precisa e tutti la seguiamo. La squadra è unita verso l’obiettivo e sa come muoversi e quando muoversi. Quando costruisci qualcosa di importante porti risultato».

Il nuovo attaccante dell’Ascoli ha poi chiarito di non voler forzare i tempi, soprattutto nella fase di adattamento ai nuovi compagni e agli spazi di gioco: «Per prendere confidenza con gli spazi e i compagni non sono qui per fare tutto io. Mi metto a disposizione».

Infine, Brunori ha raccontato come si è concretizzato il suo arrivo all’Ascoli e il ruolo avuto dal tecnico e dal direttore nella trattativa: «La trattativa è stata veloce e ho avuto subito la possibilità di parlare con mister e direttore. Questo mi serviva e ho accettato immediatamente».

Il primo gol con la maglia bianconera non poteva dunque arrivare in un momento migliore: una rete decisiva per regalare all’Ascoli tre punti e confermare le prime sensazioni positive di Brunori nella sua nuova esperienza.