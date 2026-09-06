Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro vittorie su quattro: Inzaghi eguaglia un record che mancava da vent’anni”

Quattro partite ufficiali e quattro vittorie. Il Palermo di Filippo Inzaghi ha cominciato la stagione a ritmo altissimo e ha già riscritto un piccolo pezzo della storia rosanero. Un avvio perfetto che non si verificava da vent’anni e che, restringendo il confronto alle stagioni iniziate in Serie B, riporta addirittura al 1964/65.

Come ricostruisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il percorso è netto: 2-0 contro il Lecce, 1-0 con la Juve Stabia, 3-2 ad Arezzo e 5-2 contro il Mantova. Quattro successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia.





L’ultimo precedente vent’anni fa con Guidolin

Per trovare un Palermo capace di vincere tutte le prime quattro gare ufficiali bisogna tornare alla stagione 2006/07, quando in panchina sedeva Francesco Guidolin e i rosanero erano impegnati tra Serie A e Coppa Uefa.

Quella squadra cominciò battendo la Reggina 4-3, quindi arrivò il prestigioso 1-0 sul campo del West Ham in Europa. Il filotto proseguì all’Olimpico contro la Lazio, superata 2-1, e con lo spettacolare 5-3 nel derby contro il Catania.

Come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, quella stagione terminò con il quinto posto in Serie A, risultato che il Palermo avrebbe poi eguagliato nel 2009/10 e che rappresenta il miglior piazzamento del club nella massima categoria.

In Serie B un’attesa lunga 62 anni

Se invece si considerano esclusivamente le stagioni cominciate in Serie B, il precedente diventa ancora più lontano. Bisogna risalire al 1964/65, 62 anni fa.

Anche allora il Palermo aprì la stagione con quattro vittorie. La prima arrivò in Coppa contro il Catanzaro, battuto 4-3 dopo i tempi supplementari. Seguirono il 3-0 contro il Trani, il 2-1 sul Potenza e l’1-0 ottenuto sul campo del Parma.

Epoche completamente differenti, ma con un dato comune: quattro partite, quattro successi.

Un Palermo che sa anche reagire

Il dato delle vittorie non è l’unico elemento messo in evidenza da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. Il Palermo di Inzaghi ha mostrato la capacità di trovare soluzioni differenti e, soprattutto, di reagire quando una partita cambia direzione.

È accaduto ad Arezzo, quando i rosanero hanno dovuto rispondere alla rimonta avversaria, ed è successo nuovamente contro il Mantova. Anche in Coppa Italia una gara apparentemente indirizzata si è improvvisamente riaperta, prima della reazione che ha permesso al Palermo di chiudere definitivamente i conti.

Il calendario proporrà adesso nuovi ostacoli e inevitabilmente nel corso della stagione arriveranno momenti differenti. Ma il primo dato resta: il Palermo di Inzaghi ha cominciato con quattro vittorie consecutive, riuscendo a riportare il presente rosanero a incrociare numeri che appartenevano ormai alla storia.