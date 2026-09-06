Südtirol, Possanzini la vince con i cambi: Catanzaro ko nel finale e ancora ultimo. Gli Highlights

Il Südtirol colpisce nel finale e condanna il Catanzaro alla terza sconfitta consecutiva in trasferta. Al termine di una partita nella quale i calabresi avrebbero meritato qualcosa in più, la formazione di Davide Possanzini si impone 2-0, grazie alle reti di Burnete e Mixtur negli ultimi minuti.

Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, a fare la differenza sono state proprio le sostituzioni operate da Possanzini. Il Catanzaro di Gorgone, dopo aver anche colpito una traversa con Alesi, crolla tra il 41’ e il 44’ della ripresa e resta all’ultimo posto in classifica.





Catanzaro, buon avvio ma manca il gol

Sono gli ospiti a partire con maggiore intraprendenza. Il Catanzaro prova immediatamente a liberarsi della tensione attraverso un possesso insistito e un atteggiamento propositivo.

Dopo appena cinque minuti Koffi riesce a penetrare in area, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete.

Più attendista il Südtirol, che secondo il Corriere dello Sport fatica inizialmente a trovare ritmo e a sviluppare la costruzione dal basso voluta da Possanzini.

Alesi colpisce la traversa

Il copione non cambia molto nella ripresa. La squadra di Gorgone continua ad aggredire alto il Südtirol, cercando di interrompere sul nascere la manovra avversaria per poi ripartire.

La strategia funziona, ma ai calabresi manca lucidità nell’ultimo passaggio.

L’occasione più importante arriva al 20’ della ripresa: Alesi trova la conclusione e supera Plizzari, ma il pallone si stampa sulla traversa.

Un episodio che pesa enormemente sul risultato finale.

Possanzini indovina i cambi

Possanzini interviene dalla panchina e le sue mosse si rivelano decisive. Burnete, entrato al posto di Lopes, e Mixtur, subentrato a Okoro, diventano infatti gli uomini della vittoria.

Come sottolinea Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il Südtirol resta paziente e concreto fino agli ultimi minuti, quando riesce a punire un Catanzaro che fino a quel momento aveva tenuto bene il campo.

Burnete e Mixtur decidono tutto in tre minuti

La partita si sblocca al 41’ della ripresa. Burnete attacca lo spazio, viene servito da Rispoli e supera Pigliacelli sul suo palo per l’1-0.

Per il Catanzaro è una vera doccia fredda. Passano appena tre minuti e il Südtirol chiude definitivamente i conti: perfetto contropiede finalizzato da Mixtur, che realizza il 2-0.

Due gol tra il 41’ e il 44’ che consegnano la vittoria alla formazione di Possanzini.

Catanzaro, terzo ko e ultimo posto

Per il Catanzaro continua così un avvio di stagione estremamente complicato. La formazione di Gorgone incassa la terza sconfitta in altrettante trasferte, in un calendario anomalo che l’ha costretta finora a giocare sempre lontano dalle mura amiche.

Dopo il difficile finale della scorsa stagione e la rivoluzione estiva, sottolinea il Corriere dello Sport, pochi avrebbero immaginato i calabresi all’ultimo posto in classifica dopo questo avvio.

Il Südtirol, invece, raccoglie il massimo da una gara giocata con pazienza: Possanzini azzecca le sostituzioni e Burnete e Mixtur firmano il successo nel finale.

SÜDTIROL-CATANZARO 2-0

Marcatori: 41’ st Burnete, 44’ st Mixtur