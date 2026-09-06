Gazzetta dello Sport: “Modena, Belotti è sempre più vicino: annuncio atteso a inizio settimana”

Andrea Belotti è sempre più vicino al Modena. Dopo il primo sondaggio dei giorni scorsi, la trattativa per portare il centravanti 32enne alla corte di Galloppa è entrata nella fase decisiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio è atteso per l’inizio della prossima settimana.

Intanto il Modena, capolista dopo le vittorie esterne contro Benevento e Cremonese, ritrova il proprio pubblico a distanza di quasi quattro mesi nella sfida contro l’Avellino.





Belotti-Modena, Galloppa conferma: «Pista percorribile»

Il nome di Andrea Belotti è diventato rapidamente il principale obiettivo del Modena sul mercato degli svincolati.

A confermare che l’operazione può andare in porto è stato lo stesso Galloppa, che ha definito quella dell’ex attaccante del Cagliari una «pista percorribile».

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono dunque le condizioni per arrivare alla fumata bianca e l’ufficialità potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana.

Il Modena: «Ci sono tutti i presupposti»

Anche dal club filtra ottimismo sulla possibilità di completare l’operazione.

«Ci sono tutti i presupposti, si spera che non subentrino problemi al momento non prevedibili», è quanto fanno sapere dal Modena, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Eventuali ostacoli non sarebbero legati all’idoneità del calciatore. Belotti era infatti rientrato a Cagliari nell’aprile scorso dopo l’infortunio al ginocchio.

Bonato si è mosso dopo la cessione di Mendes

A muoversi immediatamente è stato il direttore sportivo Bonato. Dopo la cessione di Mendes in Turchia, il dirigente ha individuato in Belotti una possibile soluzione per rinforzare il reparto offensivo.

Il Modena può dunque prepararsi ad aggiungere un altro elemento alla rosa di Galloppa nonostante la chiusura della sessione ordinaria di mercato, sfruttando la possibilità di tesserare un calciatore svincolato.

Prima l’Avellino, Modena di nuovo davanti ai suoi tifosi

Sul campo, invece, il Modena si prepara ad affrontare l’Avellino. La capolista torna davanti al proprio pubblico dopo quasi quattro mesi e dopo aver iniziato il campionato con le vittorie esterne di Benevento e Cremona.

Per la sfida contro gli irpini, secondo la Gazzetta dello Sport, Galloppa dovrebbe confermare il centrocampo a tre.

L’attesa, però, resta anche per il mercato: Belotti è sempre più vicino e l’annuncio è previsto per l’inizio della prossima settimana.