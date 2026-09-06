Serie A, i risultati parziali: Monza avanti a Parma, Frosinone 2-0 sul Venezia

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare di Serie A in programma alle 15. Due partite che hanno regalato gol e spettacolo, con Monza e Frosinone avanti all’intervallo.

Parma-Monza 0-1

Al Tardini il Monza conduce 0-1 sul Parma grazie alla rete realizzata da Jay Robinson al 38′. L’esterno inglese si è accentrato dalla sinistra e ha trovato l’angolo lontano con un preciso destro, firmando il gol che al momento decide la sfida.





La prima frazione è stata equilibrata e piacevole, con occasioni da entrambe le parti. Il Monza era partito meglio, sfiorando il vantaggio con Dany Mota, mentre il Parma ha risposto soprattutto sui calci piazzati. Prima dell’intervallo è arrivato il guizzo di Robinson, che permette agli ospiti di rientrare negli spogliatoi avanti.

Frosinone-Venezia 2-0

Dominio del Frosinone allo Stirpe, dove la squadra di Alvini chiude il primo tempo avanti 2-0 sul Venezia.

Protagonista assoluto della frazione è Raimondo, autore di una splendida doppietta. L’attaccante ha sbloccato il risultato al 21′ con un colpo di testa vincente su cross di Oyono, per poi firmare il raddoppio al 39′, facendosi trovare pronto a pochi passi dalla porta.

Da segnalare anche l’infortunio di Bella-Kotchap, costretto a lasciare il campo al 15′ per un problema all’interno coscia. Il Venezia ha faticato a reagire, creando pochissimo nel corso dei primi 45 minuti.

I risultati all’intervallo

Parma-Monza 0-1 – 38′ Robinson

– 38′ Robinson Frosinone-Venezia 0-2 – 21′ e 39′ Raimondo