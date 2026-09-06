Sampdoria, i convocati per Palermo: Corradi deve fare i conti con diverse assenze

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Sono venti i giocatori convocati dalla Sampdoria per la difficile trasferta di Palermo, in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, nel posticipo della terza giornata di Serie B.

Il tecnico Bernardo Corradi dovrà fare i conti con diverse assenze, che inevitabilmente condizioneranno le scelte per una sfida particolarmente impegnativa contro il Palermo. La rosa a disposizione sarà dunque ridotta, con l’allenatore blucerchiato chiamato a trovare le soluzioni migliori per affrontare la trasferta siciliana.


I convocati della Sampdoria

Di seguito la lista completa dei venti giocatori convocati da Corradi per la gara contro il Palermo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mondani (41), Piermattei (40).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Rodella (35), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Mezzotero (39), Sinani (20), Tutino (99).

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