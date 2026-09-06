Inzaghi presenta Palermo-Sampdoria: «Domani partita difficile, ci vorrà il miglior Palermo»

Vigilia di campionato per il Palermo. Il tecnico rosanero Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani al Renzo Barbera contro la Sampdoria, facendo il punto sul momento della squadra e sulle difficoltà che presenta il prossimo impegno.

L’allenatore guarda con fiducia all’avvio di stagione e sottolinea gli aspetti positivi mostrati finora: «Sono molto contento, guardo le cose positive: da 60 anni non partivamo così. Noi sappiamo dove dobbiamo migliorare».





Inzaghi è poi tornato sulla gara precedente e sulle scelte effettuate nell’undici iniziale, evidenziando un aspetto che ha inciso sulla prestazione nel finale: «Ringrazio gli undici che l’altra sera ho messo in campo, erano undici giocatori che non avevano mai fatto una partita intera. Abbiamo preso due gol perché eravamo stanchi e non avevamo condizione».

Il tecnico rosanero non nasconde dunque la soddisfazione per quanto fatto dalla squadra, pur consapevole della necessità di crescere e trovare maggiore continuità: «È una squadra forte, siamo molto felici e dobbiamo dare continuità».

All’orizzonte c’è però una Sampdoria che Inzaghi considera un avversario di assoluto livello. «Domani sarà una partita difficile», ha spiegato il tecnico, che ha evidenziato la qualità della formazione blucerchiata: «La Samp ha preso giocatori forti e lotterà per i primi posti».

Per affrontare una sfida di questo livello servirà quindi il massimo da parte del Palermo. Inzaghi lo sa bene e lancia un messaggio chiaro alla vigilia: «Ci vorrà il miglior Palermo».

Al Barbera è dunque atteso un confronto importante per i rosanero, chiamati a confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione e, soprattutto, a dare continuità ai risultati.