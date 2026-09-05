Serie A, il Torino batte 2-1 la Fiorentina: Mandragora e Adams ribaltano i viola. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
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Il Torino espugna il “Franchi” di Firenze, battendo 1-2 la Fiorentina e portando a casa i tre punti. I granata riescono a ribaltare il risultato negli ultimi 20 minuti di gara, grazie alla reti di Mandragora e Adams che rispondono alla rete di Pellegrino.

I viola approcciano meglio l’incontro, che hanno subito una doppia occasione per portarsi in vantaggio: conclusione di Mastantuono respinta da Perri, sulla ribattuta arriva Njie, ma Fortini salva sulla linea. I granata rispondono con un due occasioni create sinistro da Mandragora: prima un sinistro velenoso parato da De Gea, poi con una conclusione che sfiora il palo.


Ad inizio ripresa è la Fiorentina a sbloccare il risultato: recupera subito la palla la Viola con Pellegrino che si gira, e fa partire un sinistro che sorprende Perri che si fa scappare il pallone da sotto i guantoni. Il Torino però reagisce, trovando il gol del pari al 73′ con Mandragora, che segna la prima marcatura della sua nuova avventura con la maglia granata.

Nel finale i piemontesi riescono a ribaltare il risultato con la seconda rete in stagione di Adams, che gela il “Franchi” e regala alla sua squadra i primi tre punti del campionato. Ferma ancora a zero invece la formazione di Fabio Grosso. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Como – 7

Roma – 6

Inter – 6

Milan – 6

Juventus – 6

Atalanta – 6

Lazio – 6

Udinese – 4

Frosinone – 3

Napoli – 3

Sassuolo – 3

Cagliari – 3

Lecce – 3

Torino – 3

Bologna – 0

Parma – 0

Monza – 0

Venezia – 0

Genoa – 0

Fiorentina – 0

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