Serie C, i risultati parziali: AlbinoLeffe e Salernitana avanti, Spezia ko
Si sono conclusi i primi tempi delle cinque gare di Serie C iniziate alle 15:00, valide per la terza giornata di campionato. In campo tutti e tre i gironi, con diversi risultati a sorpresa al termine dei primi 45 minuti.
Nel Girone A, l’AlbinoLeffe è avanti di misura sul Carpi grazie alla rete di Montipò al 35′. Si chiude invece sullo 0-0 l’altra sfida del raggruppamento tra Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi.
Nel Girone B arriva il risultato più sorprendente: la Sambenedettese conduce 1-0 sullo Spezia grazie al gol di Sgarbi al 32′. Avanti anche il Grosseto, che al 39′ ha trovato la rete di Ampollini per portarsi in vantaggio sulla Torres.
Infine, nel Girone C, la Salernitana sta rispettando i favori del pronostico contro la Cavese. I granata sono avanti 1-0 grazie alla rete di Llano, arrivata al 33′.
I risultati all’intervallo
Girone A
- AlbinoLeffe-Carpi 1-0 – 35′ Montipò
- Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 0-0
Girone B
- Grosseto-Torres 1-0 – 39′ Ampollini
- Sambenedettese-Spezia 1-0 – 32′ Sgarbi
Girone C
- Salernitana-Cavese 1-0 – 33′ Llano
Secondo tempo dunque tutto da vivere, con lo Spezia chiamato a reagire dopo una prima frazione complicata e Torres e Carpi alla ricerca della rimonta.