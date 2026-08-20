Corriere dello Sport: “Torrente: «Palermo in pole, non può fallire. Sarà testa a testa con il Verona»”

Il Palermo è la principale candidata alla promozione in Serie A, con il Verona indicato come rivale più accreditato. È il giudizio di Vincenzo Torrente, intervistato da Antonio Guido per il Corriere dello Sport, alla vigilia della nuova stagione.

L’ex tecnico, tra le altre, di Gubbio, Bari e Salernitana individua nei rosanero la formazione da battere, sottolineando anche il peso delle aspettative che accompagneranno la squadra siciliana.





«Il Palermo è sicuramente in pole, sarà un testa a testa con il Verona di Marco Baroni per tornare in A. Ma attenzione a Pisa e Catanzaro, possibili sorprese con Avellino, Padova e Vicenza», ha dichiarato Torrente nell’intervista concessa ad Antonio Guido per il Corriere dello Sport.

Torrente: “Il Palermo non può fallire”

Per Torrente, la pressione sulla squadra rosanero nasce anche dalla lunga assenza dalla massima serie. Il Palermo, secondo l’allenatore, ha ormai costruito una rosa che non può nascondere le proprie ambizioni.

«Sono dieci anni che il Palermo manca dalla A. Non può fallire. Ora ha l’amuleto Strefezza: dove va lui è promozione sicura», ha aggiunto Torrente.

Un’investitura importante quella arrivata sulle colonne del Corriere dello Sport, soprattutto considerando il mercato condotto dal club rosanero. Torrente vede dunque un duello principalmente tra il Palermo e il Verona di Baroni, senza però escludere l’inserimento di altre formazioni.

“Attenzione a Pisa e Catanzaro”

Nell’analisi proposta ad Antonio Guido, Torrente allarga infatti il gruppo delle possibili protagoniste. Pisa e Catanzaro vengono indicate come squadre da tenere particolarmente sotto osservazione, mentre Avellino, Padova e Vicenza potrebbero rappresentare le sorprese della stagione.

Il tecnico si è soffermato anche sull’importanza dei giovani e sulla necessità di avere coraggio nel lanciarli: «Bisogna crederci, avere coraggio soprattutto con i giovani. Spesso si dimentica che sono il futuro, non solo nel calcio. Personalmente ho avuto la fortuna di avere allenatori che avevano fatto del calcio giovanile la loro missione».

Torrente analizza anche la Serie C

Ampio spazio, nell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport, anche alla Serie C. Secondo Torrente, il Bari è chiamato a una pronta risalita dopo la retrocessione.

«Il Bari in C non esiste, è una piazza da Serie A come Salernitana e Catania. Mi auguro che con Rastelli, tecnico bravo ed esperto, i Galletti entrino subito nella mentalità della categoria. A Bari non basta vincere, devi anche giocar bene e convincere i tantissimi tifosi».

Tra le favorite Torrente inserisce anche la Salernitana, mentre negli altri gironi indica Brescia, Spezia, Reggiana e Pescara. Proprio sullo Spezia evidenzia il peso dell’arrivo di Guido Angelozzi: «La garanzia dello Spezia è Angelozzi, un dirigente vincente ovunque sia stato. Per scendere di categoria sicuramente vuol costruire qualcosa d’importante».

Per il Corriere dello Sport, dunque, Torrente disegna una Serie B con il Palermo davanti a tutti: i rosanero partono in pole e, secondo il tecnico, dopo dieci anni di assenza dalla Serie A non possono più permettersi di fallire l’obiettivo promozione.