Serie C Girone A, Alcione Milano-Trento 2-2: spettacolo e rimonta, un punto per parte. La classifica aggiornata

Finisce 2-2 la sfida tra Alcione Milano e Trento, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Le due squadre si dividono la posta in palio dopo un match caratterizzato da continui cambi di fronte e da quattro reti.

A sbloccare il risultato è l’Alcione Milano al 13’: Zini trova la via del gol e porta avanti i padroni di casa, mettendo subito in salita la partita del Trento. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e al 25’ è Molina a firmare il pareggio, ristabilendo l’equilibrio.





Nella ripresa il Trento completa la rimonta. Al 57’ Aucelli realizza la rete del 2-1, ribaltando il risultato e dando nuovo slancio alla formazione ospite.

L’Alcione, però, non si arrende e continua a cercare il gol del pareggio. La pressione viene premiata al 62’, quando Rolfini firma il 2-2.

Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia. Alcione Milano e Trento chiudono così la sfida sul 2-2, conquistando un punto a testa dopo una partita vivace e combattuta.

La classifica aggiornata

Cittadella — 21 punti Brescia — 16 punti Ospitaletto — 15 punti Arzignano — 14 punti Trento — 14 punti Treviso — 13 punti AlbinoLeffe — 12 punti Alcione Milano — 11 punti Dolomiti Bellunesi — 10 punti Desenzano — 10 punti Novara — 9 punti Pro Vercelli — 9 punti Lecco — 9 punti Lumezzane — 8 punti Pergolettese — 8 punti Carpi — 6 punti Folgore Caratese — 6 punti Juventus U23 — 6 punti Giana Erminio — 4 punti Renate — 3 punti