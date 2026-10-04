Serie C Girone A, Alcione Milano-Trento 2-2: spettacolo e rimonta, un punto per parte. La classifica aggiornata
Finisce 2-2 la sfida tra Alcione Milano e Trento, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Le due squadre si dividono la posta in palio dopo un match caratterizzato da continui cambi di fronte e da quattro reti.
A sbloccare il risultato è l’Alcione Milano al 13’: Zini trova la via del gol e porta avanti i padroni di casa, mettendo subito in salita la partita del Trento. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e al 25’ è Molina a firmare il pareggio, ristabilendo l’equilibrio.
Nella ripresa il Trento completa la rimonta. Al 57’ Aucelli realizza la rete del 2-1, ribaltando il risultato e dando nuovo slancio alla formazione ospite.
L’Alcione, però, non si arrende e continua a cercare il gol del pareggio. La pressione viene premiata al 62’, quando Rolfini firma il 2-2.
Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia. Alcione Milano e Trento chiudono così la sfida sul 2-2, conquistando un punto a testa dopo una partita vivace e combattuta.
La classifica aggiornata
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Cittadella — 21 punti
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Brescia — 16 punti
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Ospitaletto — 15 punti
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Arzignano — 14 punti
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Trento — 14 punti
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Treviso — 13 punti
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AlbinoLeffe — 12 punti
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Alcione Milano — 11 punti
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Dolomiti Bellunesi — 10 punti
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Desenzano — 10 punti
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Novara — 9 punti
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Pro Vercelli — 9 punti
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Lecco — 9 punti
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Lumezzane — 8 punti
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Pergolettese — 8 punti
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Carpi — 6 punti
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Folgore Caratese — 6 punti
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Juventus U23 — 6 punti
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Giana Erminio — 4 punti
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Renate — 3 punti