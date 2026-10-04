Serie C Girone A, Alcione Milano-Trento 2-2: spettacolo e rimonta, un punto per parte. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Finisce 2-2 la sfida tra Alcione Milano e Trento, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Le due squadre si dividono la posta in palio dopo un match caratterizzato da continui cambi di fronte e da quattro reti.

A sbloccare il risultato è l’Alcione Milano al 13’: Zini trova la via del gol e porta avanti i padroni di casa, mettendo subito in salita la partita del Trento. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e al 25’ è Molina a firmare il pareggio, ristabilendo l’equilibrio.


Nella ripresa il Trento completa la rimonta. Al 57’ Aucelli realizza la rete del 2-1, ribaltando il risultato e dando nuovo slancio alla formazione ospite.

L’Alcione, però, non si arrende e continua a cercare il gol del pareggio. La pressione viene premiata al 62’, quando Rolfini firma il 2-2.

Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia. Alcione Milano e Trento chiudono così la sfida sul 2-2, conquistando un punto a testa dopo una partita vivace e combattuta.

La classifica aggiornata

  1. Cittadella — 21 punti

  2. Brescia — 16 punti

  3. Ospitaletto — 15 punti

  4. Arzignano — 14 punti

  5. Trento — 14 punti

  6. Treviso — 13 punti

  7. AlbinoLeffe — 12 punti

  8. Alcione Milano — 11 punti

  9. Dolomiti Bellunesi — 10 punti

  10. Desenzano — 10 punti

  11. Novara — 9 punti

  12. Pro Vercelli — 9 punti

  13. Lecco — 9 punti

  14. Lumezzane — 8 punti

  15. Pergolettese — 8 punti

  16. Carpi — 6 punti

  17. Folgore Caratese — 6 punti

  18. Juventus U23 — 6 punti

  19. Giana Erminio — 4 punti

  20. Renate — 3 punti

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