Serie C Girone B, Latina-Ostiamare 1-1: Plescia illude i padroni di casa, Vagnoni firma il pari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Termina 1-1 la sfida tra Latina e Ostiamare. Un punto per parte al termine di una gara equilibrata, decisa da due reti arrivate nel primo tempo.

Il Latina parte con il piede giusto e al 13’ riesce a sbloccare il risultato. È Plescia a trovare la rete dell’1-0, regalando ai padroni di casa il vantaggio e mettendo la partita sui binari desiderati.


L’Ostiamare reagisce e con il passare dei minuti riesce a prendere campo, andando alla ricerca del pareggio. La pressione degli ospiti viene premiata al 41’: Vagnoni trova il gol dell’1-1 e rimette tutto in equilibrio poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa entrambe le squadre provano a costruire le occasioni per conquistare l’intera posta in palio, ma nessuna delle due riesce a trovare la rete decisiva.

Al triplice fischio è quindi 1-1: Latina e Ostiamare si dividono i punti dopo una sfida nella quale le due formazioni hanno avuto la meglio una sull’altra a fasi alterne.

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