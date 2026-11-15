Serie C girone C: il Barletta batte l’Altamura, la Casertana cade in casa del Cosenza. La classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio del girone C del campionato di Serie C. Vittoria casalinga per il Barletta, che si impone per 2-0 sull’Altamura in un match nervoso e con un espulsione per parte. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i padroni di casa riescono a portarsi in situazione di doppio vantaggio grazie alla doppietta di Mateus da Silva, portando a casa i tre punti.
Successo tra le mura amiche anche per il Cosenza, che batte per 2-1 la Casertana. Decidono l’incontro i gol nel primi tempo di Energe e Cimini: inutile nel finale per ospiti la rete che accorcia le distanze firmata da Manconi. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Potenza – 35
Bari – 26
Catania – 22
Scafatese – 21
Audace Cerignola – 20
Monopoli – 20
Inter U23 – 20
Casertana – 20
Sorrento – 20
Cavese – 19
Picerno – 19
Barletta – 18
Salernitana – 18
Casarano – 18
Altamura – 16
Giugliano – 16
Foggia – 15
Savoia – 15
Cosenza – 13
Crotone – 1