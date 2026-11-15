Serie C girone C: il Barletta batte l’Altamura, la Casertana cade in casa del Cosenza. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Si concludono i match del pomeriggio del girone C del campionato di Serie C. Vittoria casalinga per il Barletta, che si impone per 2-0 sull’Altamura in un match nervoso e con un espulsione per parte. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i padroni di casa riescono a portarsi in situazione di doppio vantaggio grazie alla doppietta di Mateus da Silva, portando a casa i tre punti.

Successo tra le mura amiche anche per il Cosenza, che batte per 2-1 la Casertana. Decidono l’incontro i gol nel primi tempo di Energe e Cimini: inutile nel finale per ospiti la rete che accorcia le distanze firmata da Manconi. Di seguito la classifica aggiornata:


LA CLASSIFICA

Potenza – 35

Bari – 26

Catania – 22

Scafatese – 21

Audace Cerignola – 20

Monopoli – 20

Inter U23 – 20

Casertana – 20

Sorrento – 20

Cavese – 19

Picerno – 19

Barletta – 18

Salernitana – 18

Casarano – 18

Altamura – 16

Giugliano – 16

Foggia – 15

Savoia – 15

Cosenza – 13

Crotone – 1

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