Serie C Girone C, Potenza show nel derby: Salernitana rimonta il Bari. La classifica aggiornata
Una giornata ricca di gol ed emozioni nel Girone C di Serie C. Il Potenza si aggiudica il derby contro il Picerno con un pirotecnico 4-2, mentre Salernitana e Bari regalano una sfida altrettanto intensa, terminata con la rimonta dei padroni di casa per 2-1. Finisce invece 0-0 il confronto tra Audace Cerignola e Altamura.
Potenza-Picerno 4-2
Sei gol e tante emozioni nel derby tra Potenza e Picerno. I padroni di casa partono forte e al 9’ Loiacono sblocca la gara, portando il Potenza sull’1-0. Al 30’ arriva anche il raddoppio: è Russo a firmare il 2-0, mettendo il Picerno in una situazione complicata. Gli ospiti, però, reagiscono immediatamente e al 35’ Pugliese accorcia le distanze. La partita cambia nuovamente volto nella ripresa. Al 48’ Bianchi trova il gol del 2-2, completando la rimonta del Picerno e riportando la sfida in perfetto equilibrio. Il Potenza, però, non si lascia sorprendere e torna avanti al 64’ grazie alla rete di Selleri. Passano appena due minuti e arriva anche il quarto gol: al 66’ D’Auria firma il 4-2, chiudendo di fatto la partita. Nel finale il Potenza difende il doppio vantaggio e porta a casa una vittoria importante al termine di un derby spettacolare.
Salernitana-Bari 2-1
Rimonta della Salernitana contro il Bari. Gli ospiti partono meglio e al 10’ passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Butic. Il Bari difende il risultato e sembra poter portare a casa la vittoria, ma nel finale la Salernitana cambia marcia. All’83’ Lescano firma il gol del pareggio, riaprendo completamente la partita. La rimonta si completa all’88’: Varela Djamanca trova la rete del 2-1 e regala alla Salernitana una vittoria arrivata in extremis.
Audace Cerignola-Altamura 0-0
Nessun gol, invece, tra Audace Cerignola e Altamura. La sfida termina sullo 0-0 dopo novanta minuti nei quali nessuna delle due formazioni riesce a trovare la giocata decisiva. Un punto a testa, dunque, al termine di una gara chiusa e senza reti.
La classifica aggiornata
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Potenza — 19 punti
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Sorrento — 18 punti
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Bari — 16 punti
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Catania — 13 punti
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Salernitana — 12 punti
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Monopoli — 12 punti
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Picerno — 12 punti
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Casertana — 12 punti
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Audace Cerignola — 11 punti
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Foggia — 11 punti
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Cavese — 11 punti
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Scafatese — 10 punti
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Inter U23 — 10 punti
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Casarano — 10 punti
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Altamura — 8 punti
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Savoia — 7 punti
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Barletta — 7 punti
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Giugliano — 7 punti
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Cosenza — 2 punti
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Crotone — 0 punti