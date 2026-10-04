Serie C Girone C, Potenza show nel derby: Salernitana rimonta il Bari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Una giornata ricca di gol ed emozioni nel Girone C di Serie C. Il Potenza si aggiudica il derby contro il Picerno con un pirotecnico 4-2, mentre Salernitana e Bari regalano una sfida altrettanto intensa, terminata con la rimonta dei padroni di casa per 2-1. Finisce invece 0-0 il confronto tra Audace Cerignola e Altamura.

Potenza-Picerno 4-2

Sei gol e tante emozioni nel derby tra Potenza e Picerno. I padroni di casa partono forte e al 9’ Loiacono sblocca la gara, portando il Potenza sull’1-0. Al 30’ arriva anche il raddoppio: è Russo a firmare il 2-0, mettendo il Picerno in una situazione complicata. Gli ospiti, però, reagiscono immediatamente e al 35’ Pugliese accorcia le distanze. La partita cambia nuovamente volto nella ripresa. Al 48’ Bianchi trova il gol del 2-2, completando la rimonta del Picerno e riportando la sfida in perfetto equilibrio. Il Potenza, però, non si lascia sorprendere e torna avanti al 64’ grazie alla rete di Selleri. Passano appena due minuti e arriva anche il quarto gol: al 66’ D’Auria firma il 4-2, chiudendo di fatto la partita. Nel finale il Potenza difende il doppio vantaggio e porta a casa una vittoria importante al termine di un derby spettacolare.


Salernitana-Bari 2-1

Rimonta della Salernitana contro il Bari. Gli ospiti partono meglio e al 10’ passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Butic. Il Bari difende il risultato e sembra poter portare a casa la vittoria, ma nel finale la Salernitana cambia marcia. All’83’ Lescano firma il gol del pareggio, riaprendo completamente la partita. La rimonta si completa all’88’: Varela Djamanca trova la rete del 2-1 e regala alla Salernitana una vittoria arrivata in extremis.

Audace Cerignola-Altamura 0-0

Nessun gol, invece, tra Audace Cerignola e Altamura. La sfida termina sullo 0-0 dopo novanta minuti nei quali nessuna delle due formazioni riesce a trovare la giocata decisiva. Un punto a testa, dunque, al termine di una gara chiusa e senza reti.

La classifica aggiornata

  1. Potenza — 19 punti

  2. Sorrento — 18 punti

  3. Bari — 16 punti

  4. Catania — 13 punti

  5. Salernitana — 12 punti

  6. Monopoli — 12 punti

  7. Picerno — 12 punti

  8. Casertana — 12 punti

  9. Audace Cerignola — 11 punti

  10. Foggia — 11 punti

  11. Cavese — 11 punti

  12. Scafatese — 10 punti

  13. Inter U23 — 10 punti

  14. Casarano — 10 punti

  15. Altamura — 8 punti

  16. Savoia — 7 punti

  17. Barletta — 7 punti

  18. Giugliano — 7 punti

  19. Cosenza — 2 punti

  20. Crotone — 0 punti

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