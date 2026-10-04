Nations League, Ramos trascina il Portogallo: Hojlund e Koopmeiners a segno. Tutti i risultati della serata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Serata ricca di gol e di protagonisti legati alla Serie A in Nations League. Nella Lega A il Portogallo supera in rimonta la Norvegia per 2-1, mentre Danimarca e Olanda conquistano vittorie importanti. Pari a reti bianche, invece, tra Grecia e Germania.

Portogallo, ancora Ramos: rimonta sulla Norvegia

Il Portogallo di Jorge Jesus conquista una vittoria in rimonta contro la Norvegia. Gli scandinavi passano in vantaggio al 36′ con Ajer, ma appena due minuti più tardi arriva la risposta dei padroni di casa: Joao Cancelo firma il gol dell’1-1.


Nella ripresa il Portogallo completa la rimonta al 79′ grazie a Gonçalo Ramos. L’attaccante del Milan si conferma ancora una volta decisivo, trovando una rete pesante dopo essere partito titolare.

Serata complicata anche per la Norvegia sul piano fisico: Erling Haaland ha infatti chiesto il cambio dopo aver accusato un problema fisico. Nel finale viene espulso Francisco Conceição.

Hojlund decide Danimarca-Galles

Vittoria di misura per la Danimarca, che supera il Galles per 1-0. A decidere l’incontro è Rasmus Hojlund, autore al 75′ del calcio di rigore che vale i tre punti.

L’attaccante, protagonista anche in Serie A, non sbaglia dal dischetto e regala alla sua nazionale un successo prezioso.

Koopmeiners e Zirkzee trascinano l’Olanda

Successo per 2-1 dell’Olanda contro la Serbia. La nazionale Oranje sblocca la partita al 31′ grazie a Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, bravo a trovare la rete che porta avanti i padroni di casa.

La Serbia reagisce immediatamente e al 35′ trova il pareggio con Cvetkovic. Nella ripresa, però, è l’Olanda a tornare avanti: al 72′ Joshua Zirkzee firma il definitivo 2-1.

Grecia-Germania senza gol

Termina invece 0-0 la sfida tra Grecia e Germania. Le due nazionali non riescono a trovare la giocata decisiva e devono accontentarsi di un punto.

Lega B, pari tra Irlanda e Israele

Nella Lega B finisce 1-1 la sfida tra Irlanda e Israele. Gli irlandesi passano in vantaggio al 39′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Troy Parrott.

La nazionale israeliana riesce però a reagire e trova il pareggio con D. Peretz, fissando il risultato sull’1-1.

I risultati

Lega A

  • Galles-Danimarca 0-1: 75′ rig. Hojlund

  • Grecia-Germania 0-0

  • Olanda-Serbia 2-1: 31′ Koopmeiners, 35′ Cvetkovic, 72′ Zirkzee

  • Portogallo-Norvegia 2-1: 36′ Ajer, 38′ Cancelo, 79′ Ramos

Lega B

  • Irlanda-Israele 1-1: 39′ rig. Parrott, D. Peretz

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