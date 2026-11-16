Forlì, ufficiale Lamberto Zauli: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Il Forlì Calcio riparte da Lamberto Zauli. La società romagnola ha ufficializzato l’arrivo dell’ex calciatore del Palermo sulla propria panchina, affidandogli la guida tecnica della prima squadra. Una scelta all’insegna dell’esperienza, con un allenatore che vanta quasi 400 panchine tra i professionisti e un percorso importante anche nel settore giovanile della Juventus.

Zauli torna così ad allenare dopo le esperienze maturate alla guida di diverse formazioni italiane, tra cui Crotone, Perugia e Südtirol. Nel suo curriculum figurano anche tre anni alla Juventus, dove ha lavorato con la Primavera e l’Under 23, prima di intraprendere un’esperienza di un anno e mezzo sulla panchina del Crotone.





Il tecnico romagnolo è particolarmente conosciuto anche dai tifosi del Palermo, club nel quale ha militato durante la propria carriera da calciatore. Ex trequartista dotato di qualità tecniche e visione di gioco, Zauli ha indossato anche le maglie di Vicenza, Sampdoria e Bologna, collezionando oltre 300 presenze e 48 reti tra Serie A e Serie B.

Tra le tappe più significative della sua carriera figura l’esperienza al Vicenza, con cui raggiunse la semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea.

Nel comunicato ufficiale, il Forlì ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata dal nuovo allenatore, evidenziando le sue capacità nella gestione dei gruppi e nella crescita dei giovani calciatori.

Zauli, si legge nella nota della società, «porta in dote un bagaglio di grande esperienza sia da calciatore nei massimi campionati nazionali, sia da allenatore».

Il club ha quindi ripercorso le principali esperienze del tecnico, sottolineando come nel corso della sua carriera abbia guidato «realtà importanti del panorama professionistico e giovanile italiano, tra cui Juventus Primavera e Under 23, Südtirol, Crotone e Perugia, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani ed uno stile di gioco propositivo».

Contestualmente all’annuncio del nuovo allenatore, il Forlì ha confermato lo staff tecnico composto da Gianluigi Bamonte, Giuliano Morena, Andrea Spinelli, Alessandro Romagna e Leonardo Boi.

La società ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare a Bamonte per il lavoro svolto durante la fase di transizione tecnica.

«La società desidera ringraziare sentitamente Bamonte per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento al Club per aver guidato la squadra con impegno in questa fase di transizione».

Per Zauli si apre dunque una nuova avventura professionale, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio del Forlì. Il passato al Palermo rappresenta uno dei capitoli più importanti della sua carriera da calciatore, mentre il nuovo incarico gli offre l’opportunità di proseguire il percorso intrapreso da allenatore.

La presentazione ufficiale alla stampa è prevista per martedì.