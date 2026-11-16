Palermo C5, il derby va al Futsal Club ma i rosanero accedono al triangolare di Coppa Italia

Il Palermo Calcio a5 esce sconfitto nel derby contro il Futsal Club, ma può comunque guardare avanti con fiducia.

La sfida, valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C1, termina sul 5-4 in favore dei padroni di casa, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Un risultato che non compromette il cammino della formazione rosanero, già forte del successo per 6-1 conquistato nella gara d’andata al Pala Don Bosco.





La squadra guidata dal tandem tecnico Speciale-Rappa stacca dunque il pass per il prossimo turno, confermando la propria presenza nella competizione e continuando a inseguire l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Primo Tempo:

Il derby regala spettacolo sin dalle prime battute.

Il Palermo C5 sblocca il risultato con Musso, che porta avanti i rosanero sullo 0-1, ma la reazione del Futsal Club non si fa attendere: La Fiura firma prima il pareggio e poi il momentaneo 2-1, prima che Daricca ristabilisca la parità sul 2-2. La prima frazione di gioco si chiude senza ulteriori reti.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il copione non cambia.

Viola riporta avanti il Futsal Club sul 3-2, ma Orlando risponde prontamente per il Palermo C5, siglando il 3-3.

Ancora Viola protagonista con la rete del 4-3, ma i rosanero dimostrano carattere e trovano nuovamente il pareggio grazie a Daricca, autore del 4-4.

Nel finale è ancora Viola, con la sua tripletta personale, a firmare il definitivo 5-4 per il Futsal Club.

Una sconfitta sul campo, dunque, ma ininfluente ai fini della qualificazione per il Palermo Calcio a5, che può concentrarsi adesso sul prossimo impegno della competizione.

Il cammino in Coppa Italia prosegue attraverso un triangolare che vede protagoniste, oltre al Palermo C5, anche l’Oratorio San Vincenzo e la Polisportiva Dribbling di Marsala. Saranno le prime due classificate del girone ad accedere alla Final Four della Coppa Italia 2027.

Per il Palermo C5, detentore del trofeo, si apre quindi un nuovo capitolo di una competizione nella quale la squadra di Speciale e Rappa vuole continuare a essere protagonista. Il derby lascia in eredità una sconfitta, ma il risultato più importante è già arrivato: la qualificazione al turno successivo e la possibilità di continuare a difendere la Coppa conquistata nella passata stagione.