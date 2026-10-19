Palermo Futsal Club, ko contro il Sant’Isidoro: i rosanero lottano ma cedono 7-3

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Sconfitta in trasferta per il Palermo Futsal Club, che cade sul campo del Sant’Isidoro con il risultato di 7-3. Una gara complicata per i ragazzi di Mister Gentile, che pagano un avvio difficile ma provano a rimanere in partita fino agli ultimi minuti. Ad andare in rete per i rosanero La Fiura, Chinnici e Fiorentino.

Primo tempo


La prima frazione di gioco si apre con i padroni di casa subito aggressivi e determinati a imporre il proprio ritmo. Il Sant’Isidoro parte forte e trova il vantaggio con Scalavino, bravo a recuperare palla e a portare avanti i suoi. Il Palermo fatica a reagire e i padroni di casa ne approfittano, trovando il raddoppio con Tabita, che sorprende l’estremo difensore rosanero con una conclusione dalla distanza.

Pochi minuti più tardi è ancora Tabita a trovare la via del gol, firmando il 3-0 e complicando ulteriormente la gara per il Palermo Futsal Club. I rosanero, però, non si arrendono e provano a rientrare in partita. A riaccendere le speranze della formazione di Mister Gentile ci pensa La Fiura, che con una splendida conclusione dalla lunga distanza sorprende Messina e accorcia le distanze. La prima frazione si chiude così sul risultato di 3-1 per il Sant’Isidoro.

Secondo tempo

La ripresa si apre con ritmi altissimi e due reti nei primi due minuti. Il Palermo Futsal Club rientra in campo con maggiore determinazione e trova subito il gol del 3-2 grazie a Chinnici, protagonista di una splendida conclusione di esterno sinistro che riporta i rosanero a una sola lunghezza di distanza.

La reazione dei padroni di casa, però, è immediata. Tabita trova il gol del 4-2 con un preciso pallonetto, completando la propria tripletta personale. Il Palermo prova a restare in partita, ma il Sant’Isidoro sfrutta gli spazi e allunga ulteriormente con Biscari, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per il 5-2.

Poco dopo arriva anche la rete del 6-2 firmata da Tuzzolino, che rende ancora più complicata la rimonta rosanero. Mister Gentile prova allora la carta del quinto uomo di movimento, nel tentativo di accorciare le distanze e riaprire la gara.

La scelta permette al Palermo di rendersi nuovamente pericoloso e di trovare il gol del 6-3 con Fiorentino, servito sul secondo palo da La Fiura. Nel finale i rosanero continuano a cercare la via della rete, ma è il Sant’Isidoro a chiudere definitivamente i conti con Scalavino, autore del gol del definitivo 7-3.

Al triplice fischio arriva dunque una sconfitta per il Palermo Futsal Club, che non riesce a dare continuità alla propria reazione dopo un primo tempo difficile. Ai rosanero resta la determinazione mostrata nel tentativo di riaprire la partita, dalla quale ripartire per i prossimi impegni stagionali.

Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal Club che tornerà a giocare tra le mura amiche contro l’Isola. Fischio d’inizio alle ore 17:00.

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