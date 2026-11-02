Palermo C5, i rosanero sfiorano l’impresa: 4-4 contro la capolista Giudecca

Una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni quella tra Palermo Calcio a5 e Sport Club Giudecca, capolista imbattuta del girone A di Serie C1. Una sfida giocata a viso aperto, caratterizzata da grande agonismo, numerosi falli e momenti di forte tensione.

Primo Tempo:





I rosanero partono con il piede giusto e sbloccano subito il risultato grazie a Di Maria, ma il Giudecca reagisce e ribalta momentaneamente la situazione con Liza Royo e Sposito.

Il Palermo non si arrende e trova il 2-2 con Musso, che trasforma un tiro libero e ristabilisce la parità. Si va così all’intervallo sul risultato di 2-2.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il Palermo C5 alza nuovamente il ritmo e tornano avanti con il capitano Giannola, prima di allungare sul 4-2 grazie alla rete di Badalamenti.

I padroni di casa sembrano avere la partita in pugno, ma il Giudecca non molla e riesce a riaprire la gara.

Quando ormai la vittoria rosanero sembra a un passo, arriva la beffa: a soli sei secondi dal fischio finale, una punizione dal limite consente agli ospiti di trovare il definitivo 4-4, ancora con Liza Royo.

Resta tanta amarezza per una vittoria sfumata proprio all’ultimo istante, ma anche la consapevolezza di aver disputato una grande partita contro la capolista imbattuta del campionato, mettendola seriamente in difficoltà e sfiorando un successo di prestigio.

Al di là del risultato, è la prestazione a dare fiducia: il Palermo C5 dimostra di essere in crescita e di poter competere alla pari con qualsivoglia tipo avversario. Un punto che lascia un po’ di rammarico, ma che conferma i progressi dei rosanero e la voglia di tornare protagonisti.