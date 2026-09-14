Palermo Futsal Club, esordio amaro in campionato: sconfitta per 4-3

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Esordio amaro per il Palermo Futsal Club, che esce sconfitto da Marsala nella sfida contro la Dribbling. Non bastano le reti di D’Anna, Fiorentino e Novara.

Primo tempo


La prima frazione è di marca marsalese, con la Dribbling che, fin dai primissimi minuti, impegna Carollo con diversi tentativi di De Marco. Il portiere rosanero si esalta più volte sulle conclusioni dei padroni di casa, riuscendo a sventare diverse occasioni.

I rosanero si difendono e colpiscono in contropiede con un super Anania, che ruba il pallone a De Marco, salta il portiere e serve D’Anna, bravo a spingere la sfera in rete.

Il vantaggio dura soltanto un paio di minuti: la Dribbling torna subito in partita grazie allo sfortunato autogol di Fiorentino. Prima dell’intervallo arriva anche il sorpasso dei padroni di casa: un errore di capitan Di Chiara favorisce gli avversari, che servono il pallone sul secondo palo, dove Pellegrino firma il 2-1.

Nel finale Fiorentino, ben servito da Louati, non riesce a trovare la rete del pareggio.

Secondo tempo

La seconda frazione è a due volti per il Palermo. I primi minuti sono negativi, con diversi falli commessi e la rete del 3-1 subita.

Dopo il tris della Dribbling, però, la squadra di mister Gentile si trasforma. L’agonismo di Baucina e Fiorentino trascina il resto della squadra e consente al Palermo di completare la rimonta. Prima Fiorentino, direttamente su calcio di punizione, e poi Novara, servito ancora una volta da Anania, firmano il 3-3.

Il Palermo ci crede e si spinge in avanti, ma Balistreri chiude bene la porta. Dall’altra parte, De Marco trova invece la rete che vale i tre punti, freddando Morrione per il 4-3.

Nel finale Morrione neutralizza un tiro libero dello stesso De Marco, mentre D’Anna sfiora il gol del pareggio.

La prima giornata di campionato termina così con il successo per 4-3 della Dribbling e con i rosanero costretti a tornare a casa a mani vuote.

Prossimo appuntamento sabato 19 settembre, alle 17:00, in casa contro il Giudecca.

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