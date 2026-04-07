Palermo C5, i rosanero travolgono 11-2 il San Vito Lo Capo e blindano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
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Nella ventinovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone con un perentorio 11-2 sul fanalino di coda San Vito Lo Capo.
La squadra guidata da coach Rizzo, in virtù della sconfitta dell’Agrigento Futsal (battuto 7-3 dall’Atletico Monreale), blinda il secondo posto in classifica proiettandosi con ottimismo verso i playoff che si disputeranno al termine della regular season (ultima giornata in programma sabato 11 aprile in casa della Don Bosco Bonifato).
A firmare il successo del Palermo C5 ci pensano Giannola (autore di 5 gol), Russo (doppietta) e le reti di Bonanno, Catalano, Rosciglione e Torcivia.

Primo Tempo:


Il Palermo Calcio a5 inizia la gara col piglio giusto, proiettandosi in avanti e costringendo il San Vito Lo Capo a rintanarsi nella propria metà campo dimostrando, sin dalle prime battute, di essere in totale controllo del match.
La prima frazione di gioco termina col parziale di 4-0 in favore della compagine rosanero grazie ai tre gol siglati da Giannola e alla rete di Catalano.

Secondo Tempo:

La musica non cambia nella ripresa con il Palermo C5 che continua a pigiare il piede a martello sull’acceleratore non lasciando scampo agli avversari.
Squadra di casa letteralmente scatenata come testimoniano gli altri 7 gol rifilati al San Vito Lo Capo: Giannola, MVP dell’incontro, timbra altre due volte il cartellino (5 reti in totale per lui), quindi la doppietta di Russo e le restanti marcature firmate da Bonanno, Rosciglione e Torcivia.
A rendere meno pesante il passivo per il San Vito Lo Capo le reti della bandiera messe a segno da Imperato e Gammicchia.

Risultato finale 11-2 in favore del Palermo Calcio a5, gara dominata dalla squadra del Presidente Salvo Messeri che, per il secondo anno consecutivo, chiude la regular season al secondo posto del girone A di Serie C1.

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