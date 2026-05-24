Tuttosport: “Bari in B? Dipende dalla Juve Stabia”
Il Bari retrocede in Serie C sul campo dopo il playout perso contro il Südtirol, ma il verdetto potrebbe non essere ancora definitivo. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, il club pugliese conserva infatti una possibilità concreta di essere riammesso immediatamente in Serie B grazie alla delicata situazione societaria della Juve Stabia.
Nel focus pubblicato da Tuttosport viene spiegato come il club di Castellammare stia attraversando un momento estremamente complicato sotto il profilo economico e societario, tanto da mettere seriamente a rischio l’iscrizione al prossimo campionato cadetto entro la scadenza del 16 giugno.
Il regolamento federale, ricorda Tuttosport, è molto chiaro: nel caso in cui una delle venti squadre aventi diritto non riesca a iscriversi alla Serie B, il posto verrebbe assegnato alla squadra sconfitta nel playout salvezza. In questo caso sarebbe proprio il Bari a beneficiare dell’eventuale esclusione della Juve Stabia.
Secondo Tuttosport, serviranno comunque ancora diverse settimane prima di considerare definitivamente chiuso il quadro della prossima Serie B. Anche perché, al netto di eventuali scenari extracampo, la retrocessione del Bari resta sportivamente meritata dopo una stagione vissuta quasi sempre tra difficoltà tecniche e tensioni ambientali.
Nel racconto di Tuttosport viene analizzato anche il percorso travagliato della squadra pugliese, passata nel corso dell’anno da Fabio Caserta a Vincenzo Vivarini fino a Moreno Longo, terzo allenatore stagionale.
Longo, sottolinea Tuttosport, ha provato a rimettere insieme una squadra in evidente difficoltà, mantenendo un rendimento da metà classifica, ma probabilmente è arrivato troppo tardi per riuscire a invertire davvero la rotta.
La crisi del Bari, però, parte da più lontano e affonda le radici soprattutto nella delusione accumulata negli ultimi anni dalla tifoseria nei confronti della famiglia De Laurentiis. La ferita più dolorosa resta la finale playoff persa contro il Cagliari nel giugno 2023, quando il gol di Pavoletti al 94’ cancellò il sogno Serie A davanti ai 60mila del “San Nicola”.
Tuttosport evidenzia inoltre come il sindaco Vito Leccese sia tornato a chiedere pubblicamente alla proprietà un incontro per discutere della cessione del club, tema ormai centrale nel dibattito cittadino.
Il primo cittadino ha ricordato anche la scadenza del 1° luglio 2028, data entro la quale le norme federali imporranno la fine delle multiproprietà: per mantenere il Napoli, la Filmauro dovrà inevitabilmente cedere il Bari.
Nel frattempo, però, l’attenzione resta tutta puntata sulla situazione della Juve Stabia. Un eventuale mancato via libera all’iscrizione potrebbe cambiare nuovamente il destino sportivo dei biancorossi e riaprire uno spiraglio insperato verso la permanenza in Serie B.