Gazzetta dello Sport: “Italia, Baldini vara la nuova Nazionale: i convocati per Lussemburgo e Grecia. Quante sorprese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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L’Italia riparte dai giovani e da Silvio Baldini. Domani il commissario tecnico ad interim comunicherà la lista definitiva dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, primi test di una nuova fase azzurra segnata da riflessioni, speranze e dalla ricerca di una nuova identità dopo l’eliminazione mondiale.

Nel focus della Gazzetta dello Sport emerge come il raduno sia fissato per il 28 maggio sera a Coverciano, mentre le sfide internazionali si giocheranno il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno a Creta contro la Grecia.


La Gazzetta dello Sport sottolinea anche il clima particolare che accompagna la sfida contro i greci. Il ct ellenico Jovanovic avrebbe infatti manifestato fastidio per la scelta italiana di schierare una selezione fortemente ringiovanita, temendo che un eventuale passo falso contro una squadra teoricamente inferiore possa trasformarsi in una figuraccia internazionale.

Baldini, però, sembra deciso a proseguire sulla strada intrapresa senza compromessi. La priorità sarà valorizzare i giovani più promettenti del panorama italiano, mantenendo però alta l’attenzione anche sul ranking Fifa, diventato fondamentale in vista dei futuri sorteggi internazionali.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Italia attualmente occupa il dodicesimo posto del ranking mondiale e non può permettersi passi falsi neppure nelle amichevoli contro avversari meno quotati come Grecia e Lussemburgo.

Nel progetto tecnico di Baldini troveranno spazio soprattutto calciatori in età Under 21 già pronti al salto definitivo. Tra i nomi più attesi figurano Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Casadei e Koleosho, oltre a Sebastiano Esposito, Pisilli e Palestra.

Questa la lista dei probabili convocati della nuova Italia di Baldini:

Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara.

Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Comuzzo.

Centrocampisti: Kayode, Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso.

Attaccanti: Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini.

Tra gli osservati speciali restano anche Ruggeri, Berti, Faticanti, Prati e Cacciamani, che potrebbero rientrare nelle valutazioni finali del commissario tecnico.

La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre la possibile convocazione del giovanissimo Samuele Inacio, talento classe 2008 cresciuto nel Borussia Dortmund e già protagonista nelle selezioni giovanili azzurre. Un profilo considerato tra i più interessanti della nuova generazione italiana.

Baldini starebbe pensando a un’Italia schierata con il classico 4-3-3, sistema di gioco già utilizzato con l’Under 21. L’idea sarebbe quella di costruire una squadra aggressiva e moderna attorno a Donnarumma, Palestra, Chiarodia, Ahanor, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Ndour, Koleosho, Esposito e Inacio.

Nel racconto della Gazzetta dello Sport viene spiegato anche come il tecnico abbia rifiutato l’idea di convocare diversi “fuori quota” più esperti come Ricci o Baldanzi, preferendo puntare con decisione sui giovani già seguiti nel proprio percorso federale.

Le convocazioni definitive verranno ufficializzate domani pomeriggio: Baldini dovrebbe chiamare tra i 24 e i 26 giocatori per permettere allenamenti completi durante il raduno di Coverciano.

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