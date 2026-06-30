Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: oggi il contatto con Maldini. Conte resta il sogno per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Maldini

Maldini fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Giovanni Malagò è già al lavoro per costruire il nuovo corso della FIGC. Dopo un fine settimana trascorso tra Sabaudia e il Cilento, il neo presidente federale ha continuato a lavorare senza sosta sul futuro del calcio italiano, alternando telefonate e confronti in vista delle prime decisioni strategiche. Come racconta Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, la giornata odierna sarà decisiva per avviare i primi contatti ufficiali e definire l’organigramma della nuova Federazione.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la scelta del nuovo direttore tecnico, una figura inedita nell’organizzazione federale che dovrebbe ricoprire anche il ruolo di presidente del Club Italia. Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport spiega come il candidato ritenuto ideale continui a essere Paolo Maldini, con il quale Malagò dovrebbe confrontarsi nuovamente nelle prossime ore attraverso una telefonata o una videocall.


L’ex capitano del Milan avrebbe manifestato alcune perplessità legate soprattutto al cambiamento di vita che l’incarico comporterebbe, considerato il lungo percorso professionale sempre sviluppato a Milano. Restano inoltre da chiarire gli aspetti economici e soprattutto il perimetro operativo del nuovo ruolo. In Federazione, tuttavia, permane fiducia sulla possibilità di convincere Maldini, ritenuto da molte componenti del calcio italiano la figura più autorevole per guidare l’intera filiera delle Nazionali.

Come evidenzia ancora Elisabetta Esposito sulle colonne della Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno importanti anche in vista del Consiglio federale in programma domani, il primo dell’era Malagò. Oltre alle licenze nazionali e alla nomina dei vicepresidenti, con Ezio Maria Simonelli e Umberto Calcagno destinati a ricoprire gli incarichi previsti, sarà inevitabilmente affrontato anche il tema della nuova struttura tecnica federale.

La scelta del direttore tecnico rappresenta infatti il passaggio fondamentale prima della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Tra i candidati continua a occupare una posizione di primo piano Antonio Conte, che non avrebbe nascosto il proprio interesse per la panchina azzurra. Secondo Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore sarebbe disposto anche a ridurre le proprie richieste economiche rispetto agli standard abituali pur di guidare l’Italia, restando però in attesa di un contatto formale da parte della Federazione.

Sul tavolo resta anche il nome di Roberto Mancini, soluzione economicamente più sostenibile ma accompagnata dalle perplessità legate al modo in cui si concluse la precedente esperienza sulla panchina della Nazionale. Un elemento che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori e che dovrà essere attentamente valutato dalla nuova dirigenza federale.

Con il confronto previsto con Maldini e il Consiglio federale ormai alle porte, Malagò punta così a imprimere una decisa accelerazione al nuovo corso della FIGC, cercando di definire in tempi rapidi le figure chiave che dovranno guidare la rinascita della Nazionale italiana.

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